Rollán presenta la seva darrera exposició de pintura a Pyrénées

Pyrénées Andorra acull al llarg d’aquest estiu una exposició de pintures de l’artista barceloní Jordi Rollán, amb la qual convida l’espectador a «submergir-se» en les teles i interpretar el que hi veu. Es tracta d’una vintena de quadres corresponents a la darrera etapa del pintor, molt centrada en la pintura abstracta i que es podran veure fins al 31 d’agost a les diferents plantes de Pyrénées.



Avui, al Fòrum de l’FNAC, s'ha inaugurat la mostra, que el pintor ha volgut portar a Andorra tenint en compte la «vinculació important» que sempre hi ha tingut i que ja feia una dècada que no organitzava cap exposició al país. A més a més, aquesta exposició que es pot veure a Pyrénées coincideix amb el 50è aniversari de Rollán com a pintor, una efemèride que es va commemorar amb una gran retrospectiva a Barcelona, a principi d’any. L’artista ha volgut destacar que la seva intenció ha estat, també, la d’apropar aquesta celebració al Principat. D’altra banda, l’artista ha recordat que va ser el 1979 quan va fer la seva primera exposició al país i que posteriorment en va anar fent i fins i tot pintava durant les seves estades. La darrera es va poder veure al comú d’Encamp ja fa una dècada.



A la inauguració d’avui al vespre hi van assistir representants de Pyrénés i també polítics i empresaris.