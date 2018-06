Aquelarre al Roc

«Aquesta visita va néixer el 2015, perquè a mi em venia de gust anar al Roc de les Bruixes i ho vaig posar al Facebook, la gent es va interessar i els mitjans de comunicació també i vam decidir fer una visita més estructurada», explica el director de Regirarocs, Gerard Remolins, sobre la sortida que proposa al Roc de les Bruixes des de fa tres anys, al voltant del solstici d’estiu i que es va fer ahir al vespre. Assegura així que sempre hi ha hagut interès per conèixer el monument i que aquest any no s’ha incrementat especialment a causa de la polèmica dels últims mesos.

Però el cert és que aquest any han optat per dos dies seguits de vista i dimecres ja van fer la primera per assegurar que els grups «no són de més de 20 persones» i tothom gaudeix de l’experiència en condicions. «No és una classe magistral, volem que tothom participi i comparteixi les seves teories perquè com més experiències coneguem, més s’enriqueix la visió de l’arqueòleg. M’hauria agradat que vingués més gent del Ministeri de Cultura per intercanviar visions i enriquir-nos», admet l’arqueòleg.