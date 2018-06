El Sitca proposa un retorn gradual de la baixa per maternitat

L’assemblea del Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) va acabar de perfilar ahir la proposta que es presentarà al comú per tal d’aconseguir un retorn esglaonat després de la baixa per maternitat. Segons va explicar la presidenta del col·lectiu, Emi Matarrodona, la proposta «ha entrat bé» a la majoria comunal i confien que properament es pugui aprovar i aplicar.



La proposta passa perquè superats els sis mesos inicials que pot arribar a estar la mare de baixa, ella o el pare (si també és treballador de la corporació) puguin optar per una reducció de la jornada durant els sis mesos següents. És a dir, fins que el nadó compleix l’any. «Pots decidir de fer entre dues hores o sis de feina, en funció del mes i així no es deixa la criatura de cop», va remarcar la presidenta del sindicat, que va afegir que es tracta d’una mesura que seria totalment opcional i no retribuïda. Dit d’una altra manera, es reduiria la jornada i també el salari, ja que només es pagarien les hores que es treballessin.

De moment no hi ha cap decisió presa, però el sindicat confia que es pugui aplicar, recordant que «l’administració pública ha de ser capdavantera».

Trencament de la junta

Ara bé, si un tema va acaparar bona part de l’assemblea, va ser la dimissió de dues de les membres de la junta, Anna Bellera, secretària, i Meri Pujol, tresorera, per les desavinences amb la manera de gestionar el conflicte del GAdA que han tingut el president i la vicepresidenta. Bellera i Pujol van tornar a posar la seva dimissió sobre la taula i ahir sí que Matarrodona els la va acceptar, «fent constar, com em va recomanar l’advocada, que no compartia els seus arguments». Les dues dimissionàries, però, no van voler fer declaracions ni abans ni després de la reunió.



A més, la presidenta va posar el seu càrrec a disposició de l’assemblea «perquè tal com han anat les coses i el que s’ha arribat a dir contra mi, et deixa tocat. Les declaracions no són de companyes de feina». Amb tot, segons va explicar un cop finalitzada l’assemblea, en una votació a mà alçada entre les aproximadament 25 persones que van assistir-hi, es va optar per la seva continuïtat.



Ara caldrà incorporar nous membres a la junta, ja han de ser un mínim de cinc membres, però encara no s’ha decidit com ni quan es farà el relleu.



Pel que fa a les possibles accions per contrarestar el recurs de la corporació contra l’aute que fixava que la sentència del GAdA es va executar malament, Matarrodona va explicar que no s’ha decidit res de nou i que es mantenen a l’espera de què decideixi el tribunal, ja que creuen que no poden fer massa res més.