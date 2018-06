Converses dels crítics liberals amb UL i SDP per a una possible aliança

El sector crític del comitè local liberal d’Escaldes-Engordany ha començat a moure fils amb altres formacions polítiques per trobar un espai que els permeti presentar-se a les eleccions generals en clau parroquial. Segons diverses fonts consultades, varis membres liberals que no estarien d’acord amb el pacte amb el PS ni tampoc amb la manera de gestionar el comitè escaldenc, ja haurien mantingut més d’una trobada amb SDP i també amb el sector d’UL amb la possibilitat de formar una plataforma parroquial de cara a les properes eleccions. De fet, fonts del partit progressista han confirmat els contactes no només amb els liberals que no estan d’acord amb el pacte sinó també amb un grup que, sense posicionar-se clarament en contra, tindria els seus dubtes. Per part d’UL, els moviments no són tan clars però hi ha membres liberals més conservadors que els contemplen, ja que se sentirien més a gust que no pas amb una aliança per l’esquerra.

Tres persones s’han donat de baixa dels liberals i set han retirat la seva sol·licitud d’afiliació al partit

Amb tot, el projecte és encara molt embrionari i només s’hauria plantejat la possibilitat sense definir-ne les línies, ja que per alguns la idea seria fer una plataforma que aglutinés diverses sensibilitats en contra de DA i, per d’altres, ajuntar-se directament amb un altre partit.

L’inici del malestar

Segons les fonts, el malestar al comitè escaldenc ve de molt abans que liberals i socialdemòcrates es plantagessin fer un pacte i el rere fons no seria un altre que «buscar una cadira». En aquest sentit, fonts del partit liberal van confirmar que tres militants s’han donat de baixa els darrers dies i que set demandes d’afiliació que havien arribat abans del congrés de dimecres s’han retirat. Les mateixes fonts van explicar que en la darrera executiva van rebre una carta demanant que s’intercedís per forçar unes eleccions al comitè escaldenc. A la demanda s’hi afegia la sol·licitud de set persones que volien afiliar-se al partit. L’executiva va decidir parlar primer amb el comitè d’Escaldes-Engordany per conèixer la situació i estudiar les sol·licituds, un pas habitual, segons les fonts de la formació. La negativa de tractar-ho en aquella executiva, però, no va agradar ni a les set persones que presentaven la demanda ni tampoc a altres militants. Tot va acabar amb tres baixes i la retirada de les set sol·licituds.



Per les fonts liberals consultades, tot respon a un interès de «controlar el comitè d’Escaldes per guanyar una cadira». De fet, segons expliquen, part de les persones que volien afiliar-se, ja havien sigut militants amb anterioriotat però es van donar de baixa del partit el 2015, quan no van ser seleccionats per anar a les llistes nacionals.

els moviments

La decisió de pactar dels liberals i els socialdemòcrates deixant fora als impulsors de la proposta, SDP, ha acabat generant més moviments de fils dels esperats en un inici. El que semblava una aliança antinaturals per a molts, dimecres s’aprovava deixant l’última paraula als comitès locals que seran els que decidiran en quines parròquies pacten i amb quins candidats.



Els partits que s’han quedat fora dels moviments de les dues formacions, però, no s’estan quedant de braços plegats. Des d’SDP, de fet, ja s’havia anunciat –en diverses rodes de premsa prèvies a què quedessin exclosos del pacte que ells mateixos havien proposat– que la seva intenció era incloure també independents en el projecte. Seria en aquest context que ara aprofitarien els descontents liberals i, fins i tot, socialdemòcrates per fer una plataforma alternativa com a mínim en algunes parròquies.