Polèmica a la xarxa per la mofa al mort en l’accident de moto

Les xarxes socials s’han convertit en un arma de doble tall i malgrat els beneficis positius que se’n poden treure, sovint també són sinònim de polèmiques pels comentaris que s’hi deixen anar sense tenir en compte si s’està insultant o faltant al respecte. És el cas, per exemple, d’una polèmica que s’ha produït durant les últimes hores a Facebook arran del comentari d’una dona que mostrava la seva alegria per la mort d’un dels motoristes implicats en l’accident que hi va haver. Un comentari que posteriorment va ser eliminat.

La situació va encendre els ànims dels membres de la comunitat i més pels comentaris despectius cap a la comunitat portuguesa que la dona va deixar anar en intervencions posteriors i que alguns internautes s’han encarregat de capturar i difondre. La situació va arribar tan lluny que fins i tot va obligar a intervenir l’empresa on treballa l’interessada. En una publicació a la mateixa xarxa social E.Leclerc Hiper Andorra va demanar disculpes, va voler deixar clar que es tracta “d’una opinió persona” i que en cap cas “representa a la nostra empresa” i van mostrar-s’hi en “total desacord”. De fet, deixen clar que la seva política és de “tractament igualitari a totes les persones, independentment de la seva nacionalitat, raça, origen, sexe o condició” i que a més en la seva plantilla compten amb un nombre important de persones de nacionalitat portuguesa i que de la mateixa manera bona part de la clientela també ho és. “ Així, no tenim, ni podem tenir cap mena d’ànim negatiu envers aquella comunitat en concret, sinó al contrari”. Per tot plegat mostren el condol als familiars de la víctima i desitgen una recuperació ràpida a l’altre implicat en la topada que segueix ingressat a l’hospital.

La situació, a més, ha generat certa alarma pel fet que molts usuaris de Facebook han denunciat la situació penjant fotos de l’autora del comentari, amb insults i fins i tot alguna amenaça. Des del cos de policia es va indicar que si algú se sent ofès i presenta una denúncia s’actuarà, però que si no és així, no preveuen intervenir d’ofici.