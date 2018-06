El grup municipal de Compromís X La Seu demana "mesures concretes i urgents" per pal·liar els problemes actuals del Centre Històric de la Seu i, sobretot, del carrer dels Canonges. La formació assegura que ha rebut "queixes reiterades d’associacions de veïns i de comerciants respecte a problemes amb l’incivisme i d’altres aspectes".

Concretament, Compromís proposa "millorar la neteja i manteniment dels carrers, solucionar els problemes de convivència, millorar l’estat de les façanes, donar un clar suport als comerços i solucionar també els problemes d'aparcament". A això hi afegeixen la petició ja feta anteriorment de la creació d'un un pla de millora que tingui en compte els reptes presents i futurs del barri. Segons el portaveu del grup, Òscar Ordeig, "fins ara l’equip de govern del PDeCAT no han realitzat cap acció destinada a solucionar els problemes existents" i "han actuat amb desídia i deixadesa provocant que es degradi a poc a poc". Ordeig conclou que la Seu "no pot aspirar a ser una ciutat turística si els espais públics es troben en mal estat", informa RàdioSeu.

Compromís demana "fer juntament amb les associacions de veïns i comerciants unes propostes concretes i consensuades per ajudar a la transformació dels espais públics" i, tot i esmentar els "problemes de convivència", ha valorat "el treball en positiu" del col·lectiu veïnal "per donar vida i una imatge molt més amable del carrer".