Bargalló mostra el ple suport als mestres de la Seu

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, ha expressat a la Seu d’Urgell el seu ple suport als mestres que els darrers mesos han estat denunciats o investigats per haver tractat a classe els fets de l’1-O. En la visita que va fer dijous a la ciutat, Bargalló es va reunir precisament amb representants del col·lectiu creat per defensar el model educatiu català i els docents urgellencs.

Bargalló va recordar que els dos grans pilars de l’ensenyament a Catalunya són la protecció dels alumnes i la «llibertat de docència» dels mestres, i considera que amb els intents de «judicialitzar l’ensenyament» que hi ha hagut els darrers mesos, tots dos objectius han estat atacats, en perjudici tant dels infants com dels docents. Per això, el conseller es va mostrar molt crític amb la decisió de la fiscalia de Lleida de recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el sobreseïment lliure de la causa contra dos dels vuit docents denunciats a la Seu –per als altres sis el cas ja va quedar arxivat el mes passat. El titular d’ensenyament va aprofitar que la seva conselleria «és l’única autoritat competent en ensenyament a Catalunya» i va instar la fiscalia de l’Estat «que deixi de voler efectuar ingerències en el món educatiu».

En la mateixa línia, Bargalló va recordar que ja hi ha dues instàncies judicials –el Jutjat d’Instrucció de la Seu i l’Audiència de Lleida– que han arxivat la causa perquè «no hi veuen cap motiu». En tot cas, va advertir al ministeri públic que si es vol seguir per aquest camí «es trobaran a davant el Departament d’Ensenyament», que està disposat a defensar personalment els vuit docents urgellencs que s’hi han vist afectats, com també posaran a disposició «el gabinet jurídic» als que ho estiguin en d’altres casos o als pares d’alumnes que ho demanin.

Bargalló va ser rebut a l’ajuntament per l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, juntament amb el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro, i els portaveus dels grups municipals de Compromís, Òscar Ordeig, i ERC, Francesc Viaplana.