Els empresaris, els més optimistes amb la situació econòmica

El col·lectiu d’empresaris, directius i propietaris és el que es mostra més optimista amb la situació econòmica al Principat. Es tracta del mateix sector de la població que durant els anys de la recessió percebia de la pitjor manera el panorama econòmic del país.



D’aquest contrast en parla Joan Micó, director de l’Observatori del Centre de Recerca i Estudis Sociològics (CRES). L’entitat que lidera va presentar aquesta setmana els resultats de les enquestes d’opinió pública relatives al primer semestre de l’any. «Els que més diuen que la situació és molt bona són els directius, els propietaris, els professionals i els tècnics, que justament eren dels grups més pessimistes entre el 2009 i el 2012», detalla Micó. «I ara són els més optimistes, també amb els de l’hoteleria», afegeix.



Concretament, en relació amb l’ocupació, els que consideren que l’economia és bona o molt bona són els directius, propietaris i estudiants, amb un 48% en cada cas, seguit dels professionals i tècnics, amb un 45,5%, i dels treballadors del comerç i l’hoteleria, amb un 43%. D’altra banda, els més descontents són els treballadors no qualificats, amb un 26% que van valoren la situació com a bona o molt bona, els aturats, amb un 22%, i les mestresses de casa, amb un 20,5%.

Més satisfacció general

A partir del 2013, segons constata el mateix informe del CRES, la percepció negativa dels enquestats va anar disminuint, alhora que va començar a augmentar la proporció dels que consideraven «regular» la situació.



Pel que fa als que pensen que l’economia està bé o molt bé, la xifra ha anat a més en els últims anys. Ha augmentat en 10 punts percentuals des del 2016. Llavors, només un 27% dels enquestats donaven aquesta puntuació. El 2017 va arribar al 29% i aquest primer semestre del 2018, el percentatge ja sobrepassa el 37%.



La majoria dels que van contestar al sondeig –el 47% del total– van optar per la resposta «regular». Un 34,6% van triar la qualificació de «bona», i un 10,6%, la de «dolenta». Els extrems, és a dir, la consideració de «molt bona» i de «molt dolenta» van ser les escollides per prop d’un 3% de la població seleccionada.

Nivell d’estudis

El nivell d’estudis també influeix en l’opinió que tenen els residents sobre l’economia d’Andorra. Com més nivell acadèmic, millor consideració. Només un 12% dels enquestats amb estudis primaris incomplets o sense estudis va puntuar la situació econòmica com a bona o molt bona, mentre que van valorar-la de la mateixa manera un 46,5% dels preguntats amb carrera universitària. «Els que tenen més estudis són els que millor valoren la situació, i això no passava en els anys de crisi», apunta el director del CRES.

Els homes, més contents

Una altra dada que es desprèn de l’últim informe és que els homes són més optimistes pel que fa a la situació econòmica general al país. Un 44% d’ells la consideren «bona» o «molt bona», mentre que ho fan un 31% de les dones. La majoria del col·lectiu femení –un 50%– ha considerat que la situació és «regular».



De la comparació de la situació actual amb la de l’any passat també s’extreu que els homes valoren més positivament l’actualitat que les dones. Mentre un 36% dels homes creuen que aquest any hi ha hagut una millora econòmica, només un 25% de les dones opinen el mateix. Un 30,5% de les dones pensen que l’economia d’aquest any és pitjor que la de l’any passat. Els homes que així ho pensen només han estat el 18% dels enquestats.

El jovent

Per edat, els més joves són els que consideren en major proporció que el panorama econòmic és «bo» o «molt bo». Així ho pensen el 54% del jovent que va participar al sondeig. En augmentar l’edat, disminueix la percepció positiva fins a un 28,5% dels majors de 55 anys, que són els que més pensen que és «regular».



Per l’elaboració d’aquesta enquesta es va preguntar a 807 persones entre el 21 de febrer i el 16 de març.