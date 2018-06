Només un alumne suspèn la POB

Pel que fa als resultats de la POB PRO, han aprovat el 76,92% dels estudiants. Els percentatges d’alumnes aprovats més alt es troben en les modalitats de Secretariat multilingüe i de Sistemes i xarxes informàtiques, amb un 90% de candidats aptes, seguit de l’especialitat en Activitats físiques, esportives i de lleure, amb el 80% d’aprovats, i del curs d’Animació socioeducativa, amb nou aprovats de les 14 persones que es van presentar. Per últim, de les tres persones que es van presentar en l’especialitat d’estètica, cosmètica i perfumeria han suspès dues. Pel que fa als candidats lliures del POB PRO, dos terços dels presentats han obtingut el títol, a l’espera d’esgotar totes les convocatòries.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació