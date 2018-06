Cervós, a punt de fitxar pel Santboià de Tercera Divisió

Per altra banda, Cervós va debutar el passat 3 de juny amb la selecció absoluta a Lisboa en l’amistós que la selecció va disputar contra Cap Verd. El jugador es va mostrar segur en tot moment a la línia defensiva, permetent que Andorra no encaixés cap gol. L’equip va fer un molt bon paper i l’andorrà es va mostrar «molt satisfet» amb el resultat.

L’andorrà Joan Cervós, lateral de 20 anys que aquesta temporada ha militat a l’FC Andorra, serà el nou reforç de l’FC Santboià. El fitxatge encara no és definitiu però segons ha pogut confirmar EL PERIÒDIC, l’internacional absolut andorrà firmarà el contracte que el vincularà al club la setmana per estar a les ordres de Juan Camilo.

Per El Periòdic

