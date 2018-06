Principadel incorporarà dos inversors del país els pròxims dies

Principadel, la societat que promou la construcció del complex de pàdel de Santa Coloma, té previst anunciar la setmana que ve la incorporació de dos inversors andorrans al projecte, segons va confirmar l’empresa a EL PERIÒDIC. Una fita que permetria incrementar el capital de la societat i així poder acabar les obres que ara estan a mitges i pagar a aquells proveïdors a qui encara se’ls deuen diners.



Des de la societat, però, no es van voler donar més detalls sobre qui són aquests inversors ni quina serà la seva participació en el projecte, emplaçant a una comunicació que està prevista fer la setmana vinent.



De fet, aquest rotatiu ja va explicar el mes de maig passat que l’empresa liderada per Miguel Lao estava treballant per incorporar nous inversors que permetessin corregir la situació actual. Era la resposta que també s’havia donat fa uns mesos a alguns dels proveïdors amb qui es tenen deutes. Mitjançant una carta se’ls va explicar que «la baixa d’un dels inversors principals» havia comportat «dificultats» i «l’endarreriment de les nostres obligacions de pagament a curt termini». Per tal de solucionar-ho els van informar que «properament tancarem l’entrada d’un inversor del país que veu aquest projecte com una oportunitat de créixer i aportar solucions perquè Club Principadel sigui un referent tant a Andorra com a nivell internacional».

Plets judicials

Tot plegat mentre de manera paral·lela Lao també ha de trampejar els plets judicials que té sobre la taula. I és que les desavinences familiars entre els propietaris dels terrenys van fer que el cas acabés a la Batllia i el Tribunal Superior obligués a paralitzar les obres a l’espera de determinar qui havia de cobrar el lloguer del solar.



Els problemes, però han estat constant. Des d’un inici es va produir retards i es van haver d’introduir canvis en el projecte inicial que van apujar els costos. Mentrestant, la part de les instal·lacions que estan acabades segueix funcionant.