Les constructores lamenten la falta de concreció del The Cloud

Les constructores encara no han presentat cap oferta per construir l’esperat edifici d’Andorra Telecom, el The Cloud, per la falta de concreció del projecte. El sector lamenta que les dues plantes subterrànies compten amb informació insuficient. Les empreses consideren «massa arriscat» elaborar una oferta exacta sense saber els detalls de la totalitat del projecte, tenint en compte que el pressupost ha de ser de 39 milions d’euros i els treballs de les companyies que presentin sobrecostos quedaran declarats deserts.



«La voluntat del sector d’apostar per aquest edifici hi és, però hi falten matisos», van comentar a EL PERIÒDIC fonts properes a l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda). Després que l’entitat enviés una carta a Andorra Telecom instant-los a detallar la zona subterrània de la instal·lació, el Govern va citar els representants d’ACODA i de les empreses que han retirat el plec de bases a una reunió. A la trobada, que es va celebrar dimecres passat, el cap de Govern, Toni Martí, juntament amb el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, van demanar a les empreses ofertes ajustades per evitar aparcar l’obra per a la següent legislatura. Hi van ser presents representants de sis de les set empreses que han retirat el plec de bases.



A més, la demanda de les constructores va obligar l’Executiu a comprometre’s a aprofundir en les característiques de tot el projecte per permetre la participació de les empreses. També van decidir que s’ampliaria del 27 de juny al 12 de juliol la data màxima per presentar ofertes. Amb aquestes dues setmanes extra, es vol donar temps al Govern per modificar el plec de bases, i a les constructores per acabar d’ajustar els pressupostos de manera més acurada.



El ministre Torres va voler aclarir que el projecte «sí que està ben concretat», però que les constructores «volen filar prim» perquè es tracta d’un projecte amb un preu tancat i en una zona amb complexitats tècniques. Torres també va comentar que no es volen trobar amb els sobrecostos que va suposar la remodelació de l’avinguda Meritxell.



The Cloud hauria d’obrir a principis del 2021 i les obres haurien de començar aquest estiu. L’edifici, de 15.000 metres quadrats i 12 plantes, vol convertir-se en un atractiu arquitectònic i tecnològic al cor del país.