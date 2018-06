Les dures rampes d’Andorra, a examen al ‘Pericopuertos’

La Vuelta es decidirà a Andorra. L’espectacle està assegurat. El comentarista i exciclista Pedro Delgado, el ciclista resident Joaquim Rodríguez i el pilot resident de MotoGP, Aleix Espargaró han gravat aquesta setmana el Pericopuertos 2018 a Andorra, el programa de Televisió Espanyola que mostra els ports als quals s’enfrontarà el pilot de La Vuelta. En aquest cas, el 14 i el 15 de setembre la cursa passarà pel Principat i, de fet, la penúltima etapa de la competició es disputarà íntegrament al país. Serà probablement més que decisiva per saber qui arribarà de vermell a Madrid.

D’aquesta manera, l’etapa sortirà d’Escaldes-Engordany i coronarà el Coll de la Comella, el Coll de Beixalis i el Coll d’Ordino. Després tornarà a Beixalis i a la Comella per acabar al Santuari de Canòlich després d’escalar el Coll de la Gallina, arribada que Alejandro Valverde va conquerir per primera vegada l’any 2012.

Així, Perico, Purito i Espargaró han desafiat aquests dies els ports d’Andorra, primer Beixalis i després la Gallina. «Pensava que aquest any arribarien fins a dalt i la sorpresa és que l’etapa acaba al lloc dels darrers anys, però hem de tenir en compte que el recorregut és molt exigent, són més de 100 quilòmetres amb un desnivell continu, és molt dur», explicava Delgado. «La Gallina és un port Tour, llarg, amb bones pendents. Aquest any s’ha escollit una pujada diferent a la de 2015, no és que sigui més fàcil, però és més curta», comentava. Pel que fa a Beixalis, manifestava que «és un port molt dur, tots els ports d’Andorra tenen com a característica que els primers quatre o cinc quilòmetres tenen rampes del 14% o del 15%, i després, a la part final, solen ser més suaus». En canvi, la Gallina, «té un final més dur amb rampes molt importants».

D’aquesta manera, reconeixia que «Beixalis és un port molt maco per fer la selecció de corredors, és el típic lloc on si tu vols atacar de lluny, on en pots sortir beneficiat». «Un corredor del perfil de Mikel Landa pot arrencar a Beixalis i el podem veure fent un festival de ciclisme aquí a l’arribada de la Gallina», afegia.

Per tant, considerava que el pilot «arribarà rebentat a la Gallina». «Serà una etapa on hi haurà canvis a la classificació general perquè els podi segurament estarà en joc». A més, «el cansament és tan alt que no saps com respondrà el teu cos, tu creus que respondrà bé però d’un moment a l’altre pot dir prou». Així mateix, el moment més dur de l’etapa «serà quan es faci el gir a la Gallina, on tens tota la fatiga del dia i saps que et queda el més dur».«Durant la gravació els he dit que arriben amb 4.000 metres de desnivell i que serà duríssima, la Gallina és un port que enganya perquè té molts descansos però les rampes són molt dures, si t’ofegues una mica, ho pagues al final», assenyalava Purito Rodríguez.

El pilot de MotoGP, Aleix Espargaró, també va ser el convidat d’honor a la gravació. «Tothom em deia que pedalejava molt i per dir-ho d’alguna manera, és un malalt de la bicicleta, és molt fort, podria córrer amb els professionals i estaria a gust amb ells», destacava Delgado. «L’Aleix ens ha anat esperant, entrena més que nosaltres», afegia Purito. «L’experiència ha estat una passada, gravar una prèvia aquí i poder fer ports tan mítics amb ells és un orgull», assegurava Espargaró. «És una pujada molt dura, Andorra és el paradís de la bicicleta, és el país més ciclista que hi ha Europa segur», assenyalava el pilot.

De la moto a la bicicleta?

«Tinc 28 anys i no em vull retirar molt tard, estaré quatre anys més a MotoGP i després, no sé com, em vull dedicar de manera més professional a la bicicleta, no sé fins a quin nivell o si tindré el motor, però si que m’agradaria enfocar-m’hi més professionalment», revelava. De moment, «tenim un grup de Whatsapp amb els 25 professionals de màxim nivell que resideixen al país i, tot i que sóc l’únic que no ho sóc, coincidir amb ells et fa aprendre molt i estar súper fort, entrenar i dormir a més de 1.000 metres és un luxe», remarcava.