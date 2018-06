L’enquesta del CRES suspèn cinc de dotze serveis públics

Dels 12 serveis públics analitzats a l’enquesta que ha elaborat l’Observatori del Centre de Recerca i Estudis Sociològics (CRES), cinc no han arribat a la puntuació mínima per aprovar. Els serveis que la majoria dels enquestats han suspès són el raonador del ciutadà, els serveis socials, el servei d’ocupació, el de l’administració de Justícia i el de la Policia.



El 48% dels enquestats diuen estar molt o bastant satisfets amb el servei de Policia, el 23% amb el de la Batllia, el 18% amb el del servei d’ocupació, el 16% amb els serveis socials i només el 9% amb el raonador del poble. L’estudi del CRES destaca, però, que els serveis que no arriben al 50% d’enquestats satisfets o molt satisfets compten amb un alt percentatge de persones que van preferir no fer-ne valoracions. Per tant, en molts casos, en comptes de considerar-se poc o gens satisfets, van optar per l’opció de «no sap, no contesta», fet que ha fet decantar la balança més fàcilment cap al cantó del suspens.

Els aprovats

A l’altra banda del rànquing, es troben els set serveis restants estudiats per l’Observatori. La llista l’encapçala FEDA i altres distribuïdores elèctriques. El 80% dels enquestats van assegurar estar molt o bastant satisfets amb el servei de la parapública.

El segon servei més ben valorat és el de Tràmits. En el cas del que depèn de Govern, un 76% ha considerat estar molt o bastant satisfets. Amb el comunal, el 77% dels preguntats van contestar el mateix. El servei que tanca el podi és el de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb què estan molt o bastant satisfets el 63% dels que van contestar les preguntes del sondeig. Per sobre del cinc també es troba la CASS –amb un 61%–, els centres d’atenció primària –60,5%– i el Servei de Telecomunicacions d’Andorra, amb un 57%.

Els usuaris més recents

L’opinió dels usuaris més recents, els que han utilitzat els serveis en l’últim any, pot donar una visió més fidedigna de la realitat. Si es té en compte aquest factor, els serveis millor valorats són, en primer lloc, els CAP, amb un 96% dels enquestats que diuen estar molt o bastant satisfets, seguits de FEDA, amb un 93%, i el servei de Tràmits del Comú, amb un 91%.

Per contra, els menys valorats passen a ser l’operadora de telecomunicacions, amb un 56% de respostes positives, seguida de la Batllia i l’administració de la Justícia, amb un 62%.

Els motius

El motiu principal pel qual els enquestats es mostren descontents amb Andorra Telecom és pel preu dels serveis que ofereixen. La causa majoritària que suspèn la Batllia és el temps que triga l’administració a resoldre una gestió. Pel que fa la Policia, els usuaris han triat la resposta «Altres» com a motiu número u de la seva insatisfacció, mentre que la segona raó es vincula al tracte del personal, igual que s’ha constatat amb el raonador del ciutadà. En el cas dels serveis socials, l’obstacle més detectat és la dificultat en procediments administratius.