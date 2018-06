Totes les parròquies ja estan a punt per a la nit més curta de l’any

Tot està a preparat per a la Revetlla de Sant Joan. Coques, petards i fogueres. Moltes fogueres. Per començar, la Flama del Canigó arribarà avui a les 13.00 hores a la parròquia d’Ordino, l’amfitriona d’aquest any, i a la tarda serà portada a la Casa de la Vall, des d’on es repartirà a totes les parròquies.



El jovent de Canillo serà l’encarregat de pujar la flama a l’aparcament dels Refugis, on tindrà lloc l’encesa de la foguera. A les 22.30 hores se celebrarà el Ball de Nit a l’envelat i es repartirà coca i moscatell per tothom.



Al Pas de la Casa, Sant Joan començarà a les 21.00 hores amb la Batucada Brincadeira a la plaça de l’Església. A continuació hi haurà un espectacle de foc i després la tradicional encesa de la foguera. Per altra banda, i amb motiu de la Festa del Poble d’Encamp, a la plaça Sant Miquel s’hi celebrarà un sopar interparroquial i a les 22.00 hores s’iniciarà la Revetlla al Prat Gran d’Encamp amb un espectacle de foc. Mitja hora més tard es realitzarà l’encesa de la foguera a l’aparcament de la vila.

Nou col·lectiu fallaire

Ordino s’ha sumat aquest any a la Taula Nacional de la festa del foc, però no serà fins Sant Pere, el dia 28 de juny, que s’estrenarà el seu col·lectiu fallaire. «Volem que les falles d’Ordino siguin un èxit i creiem que és millor cremar-les per la festa parroquial», va explicar Albert Roig, un dels principals impulsors. Així i tot, avui a la plaça del poble els joves ordinencs encendran la foguera amb la Flama del Canigó.



A la Massana, a les 22.00 hores, s’encendrà la foguera a l’aparcament de l’Escola Andorrana i tot seguit hi haurà el concert a la plaça de les Fontetes. Avui i demà, la parròquia massanenca també celebra la Festa Major de Sispony.

Cercaviles

A Andorra la Vella, on el solstici d’estiu coincideix amb la Festa del Poble que se celebra demà, es cremarà la falla tradicional a les 22.30 hores; el recorregut s’iniciarà al barri del Puial i acabarà a la plaça Guillemó. A la mateixa plaça, a mitjanit, s’encendrà la foguera i hi haurà el Ball de Bruixes, a càrrec de l’Esbart Dansaire, i un concert.



A les 19.00 hores, es baixarà corrents amb la Flama des d’Andorra la Vella fins a la plaça de la Germandat de Sant Julià. A les 22.30 hores, els fallaires començaran una cercavila que els durà des de Les Arades fins a altra vegada a la plaça de la Germandat. A les 00.00 hores al parc infantil Prat Gran es llegirà el Manifest i s’encendrà la foguera.



El Pubillatge d’Escaldes-Engordany, juntament amb els trabucaires, seran els encarregats de recollir la Flama del Canigó, tot i que la parròquia escaldenca ja va exhibir i cremar ahir al vespre la falla tradicional al Parc de la Mola. A les 23.00 hores d’avui, es cremaran la resta de falles pels carrers de la parròquia, repartides en dos recorreguts: un començarà la plaça Creu Blanca i l’altre al carrer del Valira. Ambdós arribaran a l’aparcament de les Nacions Unides per a la gran traca final. Cinc minuts abans de la mitjanit, el Pubillatge llegirà el Manifest per donar pas al tradicional ball de Fallaires al voltant de la foguera. La festa continuarà amb grans èxits musicals.



Boles de foc escocesses

Enguany els fallaires d’Andorra la Vella comptaran amb la col·laboració dels Fireballs, tres ciutadans del poble escocès de Stonehaven, on també tenen una tradició similar. Es tracta de boles de foc, fetes amb deixalles olioses i de combustibles, unides en una malla de filferro. Ahir van ser a la Llacuna preparant tot el material que mostraran aquesta nit a la capital, tot i que ells ho celebren durant el solstici d’hivern.

Mesures de seguretat

El Comú d’Escaldes-Engordany ha pres mesures de seguretat als aparcaments públics per evitar actes vandàlics. Avui i demà els pàrquings exteriors i les zones blaves seran d’accés lliure i a Andorra la Vella també s’ha decidit protegir els parquímetres amb tapes (per evitar la introducció de petards), pel que es pot aparcar al carrer de manera gratuïta fins demà.