Fusió d’art i inclusió social

Llums, colors, música i una trentena de participants de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) i el programa Xeridell. Una combinació «emocionat» en paraules de Joan Hernàndez, coordinador del concert ComuSiquem-nos, celebrat aquest matí al Centre Cultural de La Llacuna d’Andorra la Vella. Ell ha estat l’encarregat d’acostar la música i les arts escèniques a diferents col·lectius en risc d’exclusió social en els últims mesos, fent-los pujar a l’escenari amb motiu del programa Música i creativitat, de la Fundació ONCA. I no només es van emocionar els intèrprets. També el públic hi va participar activament, tot seguint les instruccions que donava Hernández. «Això és un treball d’inclusió i de grup. Fins i tot quan actuem, demanem al públic que s’integri i es senti part d’aquest grup», ha explicat.



Tot i que en un principi el que es pretenia era, bàsicament, apropar l’art a totes aquestes persones, en les sessions de treball, es van anar creant «sinergies creatives», que els van dur més enllà de l’estrictament marcant en el programa. L’acte d'avui tenia per objectiu comunicar a través de la música, perquè amb el ritme es poden dir moltes coses, sobretot les que no s’emeten amb paraules. Per això ha estat important veure la transformació de la feina que el grup ha fet amb una guitarra, una flauta i altres instruments de percussió. «El treball sempre està en constant transformació fins al dia de l’estrena», ha explicat el coordinador uns minuts abans de començar. Un treball, «de persones a persones», que ha durat sis mesos i que s’ha treballat en diferents programes segons les necessitats específiques de cada col·lectiu. «El que es veurà avui és només un tastet de tot el que pot passar en un procés de continuïtat», han avançat des de l’ONCA.



Concentració extra

Malgrat que Hernàndez és un apassionat de la música i l’apassiona treballar amb els seus alumnes, està convençut que el retorn és mutu. «L’actitud i l’energia que es crea damunt l’escenari és indescriptible», ha dit. Perquè al contrari del que pugui semblar, quan els participants pugen a l’escenari s’obliden de les pors i s’encoratgen. Segons Hernàndez, que ha vist la seva constant evolució, «els hi creix l’energia i l’entusiasme. Fins i tot la concentració». Així com a vegades a les sessions d’aula es dispersen i no són tan estrictes amb si mateixos, el coordinador creu que pujar a l’escenari els aporta una «concentració extra», tot i que ni ell ni els educadors dels participants els hi demanen. «Els hi surt a ells mateixos quan tenen el públic davant».



Respecte a les dificultats que es puguin presentar per coordinar un grup com aquest, Hernàndez hi ha tret ferro i ha agrait l’ajuda dels educadors que els acompanyen a totes les sessions i participen activament.



Projecte d’èxit

Música i creativitat es va iniciar l’any 2015. Després de les últimes festes de Nadal, es va reprendre el projecte perquè els usuaris del centre de dia de l’EENSM i de Xeridell, acompanyats dels seus educadors, s’unissin a les propostes de diferents artistes de l’àmbit de la música, el teatre i la dansa. El resultat final, com s'ha pogut veure aquest matí, ha estat un treball conjunt, participatiu, inclusiu i creatiu.



Així doncs, tots els actors implicats en ComuSiquem-nos, desitgen repetir l’experiència l’any que ve. Actualment, tots els programes de l’ONCA esperen tenir continuïtat, ja que la seva experiència és sempre positiva. «Val moltíssim la pena», ha assegurat Hernàndez.