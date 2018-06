Comencen els Jocs Mediterranis amb 31 andorrans

Una nova edició dels Jocs Mediterranis ha començat i Gorka Arajol serà el primer a competir demà al migdia en vela, en categoria Làser, a les 14.00 hores. Aquesta primera representació andorrana podria portar bones notícies perquè Josep Maria Pla, president de la Federació de Vela, va assenyalar «el progrés que està fent Gorka Arajol» i es va mostrar molt optimista amb els possibles resultats del regatista. L’esdeveniment durarà fins a l’1 de juliol de 2018. Hi haurà 33 disciplines esportives i 4.000 esportistes de 26 nacionalitats diferents, entre elles l’andorrana.

Presència de Martí i Gelabert

La delegació andorrana ha desfilat al Nou Estadi de Tarragona amb la nedadora Mònica Ramírez com a banderera. A més, l’acte va comptar amb la presència del cap de Govern, Toni Martí, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert. En aquest sentit, la delegació andorrana compta amb 31 esportistes, després que la karateka Sandra Herver i Joan Tomàs, en tir, hagin sigut baixa a darrer moment. La primera es va lesionar a darrer moment el cap de setmana passat i Tomàs va optar no assistir per decisió pròpia després de participar la setmana passada a la Copa del Món i no haver fet els resultats que esperava.

Jaume Martí, president del Comitè Olímpic Andorrà, va afirmar fa uns dies en la recepció oficial del Govern que és un esdeveniment «on hi ha un gran nivell». «Volem agrair l’esforç que faran els atletes. El repte dels Jocs és molt alt perquè hi ha països grossos com Espanya, França o Itàlia», assenyalava. «Potser no costarà tant com uns Jocs Olímpics però serà molt complicat», expressava. «Tot Andorra estarà darrere vostra», va recordar Martí als participants a la competició.

D’aquesta manera, hi participaran en atletisme, Carles Gómez; en bàsquet 3x3, Anna Mañà, Cristina Andrés, Clàudia Brunet, Clàudia Guri, Jordi Moliné, Eduard Fernández, Àlex Peral i Eric Martí; en ciclisme, Samuel Ponce, Marc Gasa i Òscar Cabanas; en gimnàstica rítmica, Andrea Ramos, Judith Flinch i Jessica Pereira; en golf, Kevin Esteve, Júlia Vassort, Ramón Armengol i Maria Creus; en judo, Alda Babi i Karim Nsir; en natació, Nàdia Tudó, Mònica Ramírez, Patrick Pelegrina i Bernat Lomero; en petanca, Frederic Breton i Bruno Santmann; en takewondo, Jorge González; en tennis, Joan Baustista Poux; en tir, Esther Barrugués i en vela, Gorka Arajol.