Els bombers extingeixen un incendi a Canillo

Els bombers han donat per totalment extingit aquest diumenge al matí un incendi en una zona boscosa a tocar de la cascada de Moles a Canillo que es va iniciar pels volts de les deu de la nit. El foc ha cremat mitja hectàrea de terreny i la seva extinció ha estat complexa, ja que es tracta d'una zona de molt difícil accés. La causa del foc ha estat un coet que els bombers han trobat a la zona i que segurament va ser llançat des de la carretera, tal com ha explicat el cap de guàrdia. A més, els bombers han hagut d'actuar aquesta nit de Sant Joan en una desena de serveis per petits focs relacionats amb la revetlla, en contenidors o bústies, entre d'altres, i han fet uns set serveis sanitaris. Des de la Policia no han registrat incidents destacables relacionats amb la revetlla.



L'avís del foc a Canillo es va rebre a les 22.10 hores de dissabte i de fet van ser diferents les trucades que van avisar els bombers que es cremava massa forestal a tocar de la cascada de Moles. Fins al lloc dels fets es van desplaçar quatre dotacions, amb 12 bombers. Segons ha explicat el cap de guàrdia, la zona cremava "molt violentament", ja que la massa forestal propiciava aquesta violència malgrat la humitat arran de les pluges d'aquest mes de juny. Els efectius van encerclar el foc per dos flancs i van haver de tirar fins a 250 metres de mànega en unes tasques d'extinció que van ser molt complexes. De totes maneres, en només dues hores els efectius presents a la zona van aconseguir controlar el foc que aquest diumenge al matí s'ha donat per totalment extingit. De fet, hi ha actuat, cap a les set del matí, un helicòpter que ha acabat de tirar aigua en les zones de més difícil accés. El cap de guàrdia s'ha mostrat satisfet del "bon treball" fet pels bombers, ja que ha estat un incendi "molt difícil", en un terreny abrupte i amb unes flames que s'estenien ràpidament. De fet, aquesta ràpida actuació ha impedit que les flames hagin arribat a zones boscoses de més amunt.



El cap de guàrdia dels bombers ha fet una crida a la conscienciació de la ciutadania, recordant que no es poden llançar coets a menys de 500 metres d'una zona boscosa, ja que es pot provocar un incendi.