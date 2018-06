Compromís demana reforçar la neteja i la vigilància a l'estiu

El grup municipal de Compromís X La Seu ha proposat que l'ajuntament dugui a terme "mesures concretes" a les places de la ciutat de cara a l'estiu, com ara augmentar la freqüència de les patrulles de la Policia Municipal i reforçar el manteniment i neteja. La formació municipal assegura que "s’han rebut queixes veïnals des de la totalitat de places de la ciutat" per "problemes greus d’incivisme, sobretot provocat per l’oci nocturn".

Concretament, Compromís situa especialment aquests problemes a les places de les Moreres, del Carme, del Camp d’en Codina, de Joan Sansa i de Lleteries, i creu que "són temes que cal solucionar i ara a l’estiu, quan els joves en edat escolar estan de vacances". El portaveu del primer grup de l'oposició, Òscar Ordeig, considera "petites" les accions fetes per l'equip de govern i creu que "no han aconseguit resoldre els problemes que encara continuen succeint en reiterades ocasions". Ordeig conclou que “ara que arriba l’estiu i els joves estaran de vacances, cal garantir que les places de la Seu estiguin netes i es garanteixi que la convivència ciutadana sigui òptima”.

Comissions tècniques pel civisme a les places

Respecte dels problemes de convivència en places de la Seu, al ple del març passat l'Ajuntament de la Seu va anunciar la creació d'una comissió de seguiment tècnic, coordinada per l’inspector de la Policia Municipal, per millorar la vigilància i la prevenció a les places públiques, especialment a les del Camp del Codina i de Joan Sansa. El grup compta amb representants veïnals i de diverses àrees del consistori amb l'objectiu de "buscar mecanismes transversals que permetin fer accions perquè en aquesta plaça es creï un model de dinamització que sigui també exportable a d'altres espais com és la plaça de Joan Sansa", segons va expressar el tinent d'alcalde, Jesús Fierro. També s'hi ha implicat les direccions de l'Institut Joan Brudieu i el Col·legi La Salle, informa RàdioSeu.

L'equip de govern també va detallar que, pel que fa a la plaça de Joan Sansa, actualment hi ha un contacte permanent entre els veïns i la Policia. Fierro creu que, després dels problemes detectats quan es va estrenar la reivindicada remodelació de la plaça, "s'ha millorat moltíssim i, sense ser una situació perfecta, sí que s'intenta seguir millorant".