Marsol, satisfeta amb el projecte residencial de la Borda Nova

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, valora de manera positiva que els terrenys de la Borda Nova, on inicialment s’havia de construir un parc aquàtic, acabin sent destinats a un complex residencial de luxe. «També és necessari. Si volem apostar pel resident de qualitat, ara hi ha una mancança en aquest sector i per tant creiem que serà bo per a la parròquia», va dir. A més a més considera que servirà perquè la parròquia pugui «créixer» en aquella zona i experimentar un canvi. De fet, va avançar que la corporació comunal té a hores d’ara «tres o quatre projectes» sobre la taula que poden suposar «un canvi urbanístic important» per a la parròquia, un dels quals per a habitatges de lloguer, va informar l’ANA.



Marsol va destacar que el projecte que sembla que es projecta a la Borda Nova és «positiu» i «bo» per a Andorra la Vella i va desitjar que finalment tiri endavant, un aspecte sobre el qual es va mostrar confiada, ja que va assegurar que quan un inversor fa una compra d’aquestes característiques no és per «deixar el camp».

Consolidar la zona

Aquesta construcció, va afegir, servirà per «consolidar» aquella zona, juntament amb la seu de la justícia i la urbanització dels carrers del Prat de la Grau. D’aquesta manera, va manifestar que aquest punt és una de les entrades a Andorra la Vella i que si es fan projectes «emblemàtics» ajudaran a fer veure al visitant que està arribant a «un lloc important». Quant al parc aquàtic que s’hi projectava en aquest punt, va destacar que la majoria «no renuncia» a què es pugui acabar plasmant en un altre indret de la capital.



Aquest no serà, però, l’únic projecte urbanístic que sembla que es projecta a la parròquia des de la iniciativa privada, ja que Marsol va anunciar que el comú té sobre la taula per a la seva aprovació «tres o quatre» projectes més, un dels quals es destinaran a lloguer. Sobre aquest en concret va manifestar que serà cèntric i que servirà per pal·liar la manca d’habitatge. La resta de propostes, va assegurar, estan repartides per la parròquia i n’ha assenyalat al carrer de la Unió, Prat de la Creu i la Baixada del Molí.