Marc Casal, al podi de l’Olympus Marathon

Marc Casal segueix fent història i es va classificar segon a l’Olympus Marathon que es disputava a Grècia. Era una cursa de 44 quilòmetres amb 3.200 metres de desnivell acumulat, amb sortida a Dion i arribada a Lito que puntava per les Series Mundials de Skyrunner.

Marc Casal va entrar en segon lloc amb un temps de 4.39,52 en una cursa, tal com va explicar, «dura, amb una pujada de 21 quilòmetres i una baixada de la mateixa distància», de fet, arribaven al punt més alt de 2.780 metres. «Hem sortit en un grup de quatre corredors juntament amb l’Òscar, hem atrapat al Dimitris al quilòmetre 12 i coronant a dalt hem atrapat al Jessed. He anat primer durant tota la baixada, fins al quilòmetre 40, amb bones sensacions», comentava. No obstant això, el corredor andorrà es va mostrar «decebut» per haver perdut la victòria quan faltaven dos quilòmetres per l’arribada. En aquest sentit, la victòria va ser per Dimitris Theodorakakos amb un temps de 4.37,52 i tercer va ser Dimitrios Seletis amb un crono de 4.40,14. En dones, Lina El Kott, va repetir la victòria després d’adjudicar-se el dia anterior la vertical. Ho va fer amb un temps de 5.21,42.

Per la seva part, Òscar Casal no es va trobar molt còmode a la prova i no es va trobar gens bé a partir dels 1.000 metres de desnivell positiu. D’aquesta manera, va comentar a l’arribada que va acabar la cursa perquè el seu company Ferran Teixidó «m’esperava en el punt més alt, m’ha fet un bon avituallament i m’ha animat». Va aconseguir acabar la carrera en una meritòria vuitena posició. El dia anterior, Teixidó es va proclamar campió de la prova vertical, la cinquena prova del Vertical Kilometer World Circuit.

Bons resultats

Fabrizio Gravina, tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme es va mostrar molt satisfet dels resultats de dissabte, destacant que «es comencen a veure els resultats del treball fet durant tot l’hivern». «Els temps són excel·lents, fantàstics, perquè després de Livigno era molt difícil fer aquesta recuperació», comentava