Quatre detinguts en el marc d’una operació contra el tràfic de droga

La policia ha informat avui de la detenció de quatre persones residents, d'edats compreses entre els 25 i els 41 anys, en el marc d'una causa judicialitzada de lluita contra el tràfic de productes estupefaents. Les detencions van tenir lloc entre divendres i dissabte, fruit d'un "ampli dispositiu policial" en el qual s'han realitzat "desenes de registres" entre els quals a dos establiments comercials. L'operació ha servit per comissar mig quilogram d'haixix, petites quantitats de cocaïna i diners en efectiu, a més d'altres objectes que es consideren d'interès per a la investigació. Els detinguts han estat posats a disposició judicial aquest mateix diumenge i no es descarten noves detencions.



Segons la policia, aquesta és la primera operació antidroga emmarcada en la lluita contra el tràfic d'estupefaents a locals d'oci que s'ha dut a terme en els darrers anys. Des del cos de l'ordre consideren, per tant, que aquesta intervenció (en la qual han intervingut efectius de la policia judicial, grups especialitzats, la unitat canina i de seguretat ciutadana) haurà permès la "desarticulació d'una important xarxa de venda de productes estupefaents" al país.



La investigació es va iniciar el mes de desembre passat i en estar judicialitzada totes les detencions s'han dut a terme sota la supervisió del batlle instructor.