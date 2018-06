Els primers esportistes tricolors comencen a competir als Jocs Mediterranis

Els 18ns Jocs Mediterranis ja han començat i Andorra ja s’ha pogut estrenar en competició. Les disciplines de natació, vela i tir han sigut les primeres.

Bon resultat de Ramírez als 100 metres esquena

En la segona sèrie classificatòria dels 50 metres papallona que es disputava aquest matí al Poliesportiu de Campclar, Bernat Lomero va marcar un temps de 25,21 que va ser insuficient per passar de fase. A la final, la victòria ha sigut pel grec Kristian Gkolomeev amb un temps de 23,53. Per la seva part, Nàdia Tudó va aconseguir un crono de 2,11,72 als 200 metres lliures. La francesa Marie Wattel ha sigut la vencedora de la prova amb un temps d’1.59,12. Per la seva banda, Mònica Ramírez es va quedar a una posició de la final dels 100 metres esquena amb un temps d’1.06,42. La vencedora de la prova a la final ha sigut la italiana Margherita Panziera amb un temps d’1.00,74.

Arajol progressa adequadament

El regatista andorrà que competeix en Làser ha completat aquest matí la seva quarta regata dels Jocs Mediterranis i va acabar 18è. En la primera, va ser 18è, en la segona, 19è i en la tercera va marcar el seu millor resultat i es va classificar en 16a posició.

«De moment portem quatre regates i estem satisfets», comentava Josep Maria Pla, president de la Federació Andorrana de Vela. «Dissabte hi va haver una mica de vent, uns 15 nusos, i les condicions eren difícils perquè li van millor els vents més fluixos. Ahir, en canvi, va ser diferent, va fer un top 16, i per tant, considerem que ha millorat en relació a dissabte. Semblava que hi havia menys vent i això ha estat positiu, en aquest sentit, estem aprenent i ens estem situant», explicava. A més, va destacar que l’objectiu de la competició «és anar progressant perquè ell se sent bé». «És una regata difícil, són molt pocs i tots són d’un elevat nivell, ja que els països participants van decidir enviar els seus olímpics i per tant, això la fa encara més complicada», assegurava.

Barrugués no entra a la final i acaba 22a

Esther Barrugués s'ha trobat aquest matí un gran nivell en el classificatori en tir en la modalitat de carabina 10 metres i ha acabat 22a de 24 amb una puntuació de 594,7. Les vuit primeres entraven a la final i la xifra mínima es va quedar en 621,8 punts, puntuació que va aconseguir Milica Babic de Sèrbia. A la final, la victòria ha sigut per Andrea Arsovic.

Demà és el torn de l’equip de golf, Arajol té noves regates i Patrick Pellegrina participa en els 50 braça i Ramírez en els 50 lliures.