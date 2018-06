Homenatge fallaire a Ferrer

Si les festes del foc i del solstici d’estiu són patrimoni cultural inmaterial de la Unesco és gràcies a Rosa Ferrer. L’excònsol major de la capital «va ser clau», en paraules del president de l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella, Santi Sánchez, per aconseguir aquest reconeixement internacional l’any 2015. Precisament dissabte passat l’associació va voler retre un sentit homenatge a Ferrer en el tradicional acte de la rebuda de la Flama del Canigó i la rodada de falles a la plaça del Consell General. Malgrat que Sánchez va admetre que no els agrada fer «homenatges pòstums», Rosa Ferrer bé mereixia aquest reconeixement, ja que «tenia ànima de fallaire». A més, a partir d’ara, cada 23 de juny «hi haurà una falla preparada per a ella», com van avançar des del col·lectiu.

Fallaire major de les Valls

La principal novetat de la Revetlla d’aquest any va ser que el fallaire major ho ha estat de les Valls d’Andorra i no només d’Andorra la Vella. El president de l’associació va voler destacar que es tracta d’un «pas molt important», ja que era així com es feia quan es va recuperar la tradició, però només Andorra la Vella la va mantenir. Sembla, doncs, que l’esperada unió d’ambdós col·lectius és més a prop que mai, ja que fa anys que treballen per assolir una associació conjunta. D’altra banda, Sánchez es va congratular de la recent incorporació d’Ordino a la Taula Nacional de la festa del foc, alhora que va desitjar que «serveixi com a impuls» perquè les dues parròquies que falten, Canillo i la Massana, també s’hi afegeixin.



Intercanvi de cultura i foc

L’acte va arrencar dissabte a la tarda amb l’arribada de la Flama a la plaça del Consell General, portada pels representants d’Ordino, la parròquia amfitriona d’enguany. Allà mateix el síndic general, Vicenç Mateu, va llegir un manifest en què va remarcar que el reconeixement com a patrimoni d’aquesta festa ha donat un «nou impuls» a la tradició de rodar falles. D’aquesta manera, Mateu va voler fer una crida als fallaires a ser portadors del foc que ens recorda «d’on venim i ens projecta cap al futur».



A més, l’associació d’Andorra la Vella, ha comptat aquesta Revetlla amb la presència especial dels Fireballs d’Stonehaven. Es tracta d’una tradició escocesa en què una malla de filferro en forma de cercle crema tot tipus de deixalles olioses i de combustibles durant la nit de Cap d’Any.



Enguany, però, els fallaires britànics van venir al Principat durant el solstici d’estiu amb la intenció de crear un intercanvi cultural. Sánchez va reconèixer que el col·lectiu andorrà estava molt il·lusionat amb la visita dels Fireballs: «És meravellós i molt emocionant, perquè viuen la tradició com nosaltres», va dir. L’intercanvi continuarà aquest hivern quan l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella viatjarà a Escòcia per veure’ls en essència.



Després de l’homenatge a Ferrer es va fer el relleu entre els fallaires menors i majors. Aquest any el menor és Cerni Castellon i el major Ivan Duran. Ell va ser, precisament, l’encarregat d’encendre i fer rodar la primera falla, donant pas així a les autoritats. El síndic general, la cònsol menor d’Andorra la Vella, la d’Ordino, el conseller general Carles Jordana, alguns consellers comunals com David Astrié o Josep Roig i l’ambaixador d’Espanya al Principat, Manuel Montobbio, hi van participar activament.