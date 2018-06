Santa Coloma reclama la seva importància històrica

Aquest cap de setmana s'ha celebrat la segona edició de l’Andosinoi, el festival de recreació històrica d’Andorra. Als voltants de la Margineda s'ha obert un campament típic de la Baixa Edat Mitjana per a que tothom que ho volgués pogués conèixer de ben a prop com vivia la gent.



Totes les activitats s'han dirigit a un públic infantil i familiar, ja que aquesta va ser la major afluència de l’any passat, quan hi van assistir un miler de persones. Entre els tallers que s’hi han realitzat hi havia lluita amb combat, jocs medievals o tallers de música. L’activitat estrella, però, ha estat la visita guiada al jaciment de la Margineda. Tal com ha explicat la cap de comunicació de Molines Patrimonis, Patri Molné, «la recreació històrica defuig molt del que estem acostumats a veure en els mercats medievals tradicionals» i, de la mà de l’Andosinoi, Santa Coloma ha tornat a aparèixer a l’agenda cultural de la parròquia, posant de relleu la seva importància històrica. De fet, la Margineda és l’únic assentament on s’ha pogut constatar una continuïtat ocupacional des de la Prehistòria fins a la Baixa Edat Mitjana. Per aquest motiu, no es descarta en un futur dedicar el festival a altres períodes històrics.