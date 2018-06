Les seleccions no s’emporten el premi a l’Europe Cup Qualifier

Les seleccions masculina i femenina de bàsquet 3x3 no han aconseguit el seu bitllet per a la final que es disputa a Bucarest d’aquest esport del 14 al 16 de setembre avui al Preeuropeu de Bàsquet 3x3 que es disputava a la Plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.

La selecció masculina formada per Daniel Mofreita, Jordi Olcina, Oriol Fernández i Rafa Casals ha perdut els seus tres partits que ha disputat. El resultat ha sigut de 14 a 21 contra Eslovènia, de 13 a 20 contra la República Txeca i de 15 a 18 contra Grècia. Andorra ha anotat una mitja de 14 punts per duel i al final, un total de 42 punts. Així mateix, els tres equips que han obtingut la seva classificació per a la gran final han sigut Eslovènia, que ha quedat primera amb un total de quatre victòries, Hongria, que ha sigut segona amb tres victòries i una derrota i Suïssa, que ha quedat tercera amb tres victòries i dues derrotes.

Així mateix, en categoria femenina, Andorra tampoc s'ha pogut classificar i ha perdut tots els partits que ha disputay. Contra Itàlia el resultat ha sigut de 10 a 21, contra Espanya de 7 a 22, contra Grècia de 12 a 21 i contra Azerbaidjan de 9 a 21. En total, la selecció formada per Cristina Andrés, Patrícia Vicente, Clàudia Guri i Nàdia Mun ha anotat una mitja de 9,5 punts per partit sumant un total de 38 en tota la competició. En aquest sentit, la victòria ha sigut per Espanya que s'ha emportat el torneig amb quatre victòries i tan sols una derrota. En segon lloc s'ha classificat Hongria, amb tres victòries i una derrota, i tercera ha sigut el conjunt de Grècia amb dues victòries i una derrota. En categoria masculina han participat Eslovènia, Ucraïna, Holanda, Andorra, República Txeca, Hongria, Suïssa i Grècia i en la femenina Hongria, Itàlia, Andorra, Espanya, Letònia, Estònia, Sèrbia, Azerbaidjan i Grècia. L’espanyola Palomares ha sigut l’MVP femenina i l’hongarès Ivosev l’MVP masculí.

Guri, lesionada

La mala notícia del torneig ha sigut per Clàudia Guri, que es va lesionar el turmell al primer partit de dissabte contra Itàlia i des de llavors no han pogut fer cap canvi, fet que li ha sumat un gran desgast a la selecció femenina. En aquest sentit, han mostrat un gran esperit de lluita sense poder fer rotacions però no han pogut remuntar. Ahir diumenge, quan encara tenien opcions de classificar-se per a les semifinals, han perdut els dos partits que els quedaven.

En aquest sentit cal destacar el gran ambient que s'ha viscut a la Plaça Coprínceps i la graderia amb capacitat per a 450 persones sempre ha estat molt plena, sobretot tenint en compte que el temps ha acompanyat.