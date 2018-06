L’Herbalife Gran Canària preferiria ara a Maldonado

El destí de l’exentrenador del MoraBanc Andorra, Joan Peñarroya és un misteri. Algunes filtracions apuntaven que seria l’entrenador de l’Herbalife Gran Canària la pròxima temporada però ell mateix va ser l’encarregat de desmentir el rumor tot i que va reconèixer que el seu agent estava mantenint converses amb el club canari.

En aquest sentit, segons publica Gigantes del Basket, Salva Maldonado seria ara el candidat preferit de l’Herbalife Gran Canària i el nom que sona amb més força per dirigir l’equip en l’etapa d’Eurolliga. El tècnic català va finalitzar la seva relació amb el Movistar Estudiantes i ara és el millor situat per davant de Sergio Scariolo o de Joan Peñarroya, que eren altres candidats a ocupar la banqueta del club després que Luis Casimiro fitxés per l’Unicaja. Si Maldonado arribés a l’illa, seria la seva segona etapa, ja que el va dirigir entre el 2005 i el 2009. Per tant, si aquest fos el destí i si Joan Peñarroya finalment es quedés a la màxima categoria de l’ACB, la seva destinació seria el Montakit Fuenlabrada, ja que és l’únic equip que no té la banqueta ocupada, comptant que Svetislav Pesic renova pel Barça Lassa, fet que és quasi segur.