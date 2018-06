La Festa del Poble d’Andorra la Vella balla al ritme de rumba

La plaça del Poble d’Andorra la Vella es va omplir ahir al migdia de gom a gom amb motiu de l’aperitiu rumbero i l’actuació de Sabor de Gràcia. Segons va explicar la cònsol major, Conxita Marsol, aquesta celebració s’està «consolidant» i és una «festa necessària» per a la trobada dels ciutadans. A més, la cònsol va voler destacar que des del comú esperen convertir-la en «una tradició», ja que coincideix amb el dia de Sant Joan.

La rumba funciona

Si bé l’any passat la festa ja va tenir un aire rumbero amb Los Manolos, enguany li va tocar el torn al grup de rumba catalana Sabor de Gràcia, perquè segons la cònsol es tracta de música «animada» que arriba a tothom. De cara a l’any vinent, esperen mantenir «la mateixa línia» amb petits retocs. Malgrat que la festa va coincidir en cap de setmana, segons Marsol, l’afluència de públic va ser similar a la de l’any passat.

Dia complet

La Festa del Poble de la capital va començar ahir al matí amb la missa solemne, amb l’acompanyament dels Petits Cantors, a l’església de Sant Esteve. Tot seguit la plaça del Poble va acollir l’aperitiu rumbero, on Sabor de Gràcia va oferir l’espectacle Sabor a Peret!, en honor al pare de la rumba catalana, i per la tarda, els més petits van gaudir de l’espectacle Un tren de cançons, de Jordi Tonietti. La jornada va acabar per la nit amb un gran castell de focs artificials.