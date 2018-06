La central de cogeneració de la Comella costarà 12 milions

La signatura del conveni entre Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) i el comú d'Andorra la Vella ha servit, aquest dilluns, per donar inici al projecte de central de cogeneració de la Comella, que permetrà aprofitar el calor del Centre de Tractament de Residus (Ctrasa) per donar servei de calefacció a unes 2.000 llars d'Andorra la Vella.



La construcció de la instal·lació, que costarà 12 milions d'euros, s'allargarà durant cinc anys i tindrà tres fases: una primera per fer modificacions a Ctrasa per valoritzar l'energia que s'obté de la crema de residus (actualment ja es produeix electricitat però no s'aprofita el calor); una segona de construcció d'una petita planta de gas natural al costat, que donarà servei durant les aturades tècniques del forn i en pics de consum; i una tercera fase per a la construcció de la xarxa de calor.



Durant l'any 2019 la xarxa ja arribarà al Centre Esportiu dels Serradells, on donarà servei de calefacció a la zona esportiva i a l'escola bressol i escalfarà tant l'aigua sanitària com els gairebé 2,5 milions de litres de la piscina olímpica. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha indicat que actualment el centre consumeix 300.000 litres de gasoil a l'any, i que la nova instal·lació suposarà una reducció de despesa energètica d'entre un 20 i un 25%, que se sumarà al 15% de reducció que s'aconseguirà amb els treballs d'aïllament de l'edifici que s'estan duent a terme actualment.



Posteriorment, les canonades es faran arribar fins a la rotonda de Tobira i d'allà, es construiran dos ramals, un cap al Lycée Compte de Foix –el centre escolar amb més consum energètic del país–, i un altre al llarg del carrer Prat de la Creu fins al pont del riu Valira.



El Centre de Tractament de Residus, sense cremar més combustible, podrà subministrar més del 70% de la calefacció que es consumeix en tota aquesta zona, i també donarà servei als edificis públics que hi ha, com són el del Govern, la seu de la Justícia, l'edifici de la CASS de Prada Casadet, el Centre de Congressos o l'edifici administratiu del Prat del Rull. En funció de la mida de les instal·lacions, els clients podran obtenir un estalvi econòmic d'entre un 5 i un 20%, a banda d'estalviar-se de tenir un dipòsit de calefacció propi i el seu manteniment, amb la conseqüent disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i dels problemes de seguretat que comporten les calderes.



La signatura del conveni ha anat a càrrec de la ministra Sílvia Calvó, com a presidenta de FEDA, i de la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, acompanyades del cap de Govern, Toni Martí, i del director de FEDA, Albert Moles. Martí i Calvó han destacat que el projecte representa la primera pedra del pla d'infraestructures energètiques aprovat fa unes setmanes, per començar a complir amb els compromisos internacionals que s'han adoptat en matèria de sostenibilitat, és a dir, que al 2030 Andorra produeixi el 33% de l'energia que consumeix i que al 2050 el percentatge arribi al 50%.



El cap de Govern ha volgut agrair la implicació de tots els comuns en aquest pla, sobretot per haver accedit a fer cessions gratuïtes de terreny per a projectes d'interès nacional com són les infraestructures energètiques. També ha agraït la col·laboració del sector privat, present en l'acte d'aquest dilluns a través dels representants de diferents col·legis professionals i associacions del sector de la construcció. "Aquesta legislatura haurà marcat un abans i un després en la defensa del medi ambient i en l'assoliment de la sobirania energètica", ha assegurat Martí.