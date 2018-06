Una dona intenta introduir haixix a la presó

La Policia va detenir dimecres passat una dona resident de 19 anys com a presumpta autora d'un delicte de cessió d'estupefaents al Centre penitenciari de la Comella. La jove, que va acudir a la presó per visitar un intern, tenia intenció d'entrar 3,7 grams d'haixix. En el moment que va arribar la Policia, la dona va lliurar els estupefaents de manera voluntària.

És una de les detencions que ha realitzat el Cos de Policia al llarg de la setmana passada. També es va detenir un home no resident de 23 anys a la frontera del Pas de la Casa per possessió de 0,4 grams de cocaïna i a quatre joves en el marc d'una operació judicialitzada contra el tràfic d'estupefaents. Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la policia ha detingut quatre homes residents en controls rutinaris per superar la taxa d'alcohol permesa al volant. A més, es va detenir un noi resident amb una taxa d'alcoholèmia de 2,32 g/l i que va donar positiu en consum de cànnabis. L'home va patir un accident en què va resultar ferit i, després de realitzar-li les proves pertinents, va ser arrestat per als agents de policia.

Durant la revetlla de Sant Joan es va detenir un resident de 21 anys, arrel d'una baralla a la Festa del Poble d'Encamp. La persona va amenaçar de mort a un grup de persones amb una arma blanca i va ferir una d'elles al costat de l'ull dret. El detingut, que va fugir en el moment de veure a la policia, va oposar resistència als agents en el moment de la detenció. Se li va trobar en la seva possessió 0,8 grams de cànnabis.