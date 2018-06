L’entrada de visitants augmenta un 8,2% durant el mes de maig

Pel que fa a les dades ajustades, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència estable en el darrer mes, mantenint-se en un +0,2%. Quant a la frontera hispanoandorrana es mostra una tendència del +0,1%, mentre que a la frontera francoandorrana, tot i que negativa, es manté com els darrers cinc mesos amb un -0,3%.

D’altra banda, el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de maig ha estat de 321.744, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de maig de l’any anterior del +0,1%, segons informa el departament d’Estadística. El total de turismes presenta estabilitat amb un +0,0% i el de vehicles pesants un increment del +4,8%. El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.249.905, fet que representa una variació del -0,2% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.256.365 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 29.907 unitats, una variació del -1,0%, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana han augmentat un +1,7% (+23.447 unitats).

El mes de maig del 2018 han entrat al país un total de 553.956 visitants, dels quals 404.751 són excursionistes (73,1%) mentre que 149.205 són turistes (26,9%). Respecte al mes de maig de l’any passat, el nombre de visitants ha augmentat un +8,2%. El nombre de turistes augmenta un +11,1% i, seguint la mateixa tendència, el nombre d’excursionistes augmenta un +7,2%. Per país de residència, presenten una variació positiva d’un +6,4% pels visitants espanyols, d’un +9,0% pels visitants francesos i d’un +12,2% pels visitants d’altres procedències. Pel que fa a les dades acumulades, els visitants des d’inici del 2018 augmenten un +1,6% mentre que els dels darrers dotze mesos augmenten un +1,2%.

Per El Periòdic

