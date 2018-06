Arajol acaba tercer a la cinquena regata

En la jornada d’avui dels Jocs Mediterranis, els esportistes andorrans han fet un paper destacat en golf, natació i vela.

Arajol, espectacular a la cinquena regata

L’andorrà Gorka Arajol s'ha mostrat espectacular a la cinquena regata que s'ha disputat avui i ha aconseguit una magnífica tercera posició que el fa avançar posicions a la classificació general. En la sisena no ha tingut un paper tan destacat i ha acabat el darrer. «És un gran resultat, anava primer durant molta estona i al final, l’han avançat dos regatistes. Però ha mantingut la posició durant molta estona i ha fet un gran resultat. Les condicions eren les bones per a ell i aquest fet l’ha afavorit», comenta Josep Maria Pla. «És qüestió d’anar escalar i que guanyi confiança, però esperem que la posició que ha aconseguit no l’afecti cap a negatiu, ha de seguir treballant», afegeix. Demà es disputa dues regates més.

Rècord d’Andorra de Patrick Pelegrina

La jornada d’avui ha estat d’infart pels nedadors andorrans. Patrick Pelegrina ha aconseguit amb 17 anys el rècord d’Andorra als 50 braça amb un temps de 29,86. Ha quedat 17è i ha aconseguit baixar la barrera dels 30 segons i, si la repeteix als Europeus Júnior, podria anar als Jocs de la Joventut de Buenos Aires. Per la seva part, Mònica Ramírez ha quedat 19a als 50 lliures amb 27,29.

Bons resultats en la primera ronda

En la primera ronda de golf individual masculí, Ramón Armengol ha estat16è, igual que Kevin Esteve. Julia Vassort, 23è. En dones, Maria Creus va ser 13a.