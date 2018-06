El Vallbanc s’estrena a la Lliga de Campions davant el KF Drita

El Victoria Stadium acull avui a les cinc de la tarda el primer partit de la Lliga de Campions 2018/2019 entre el Vallbanc FC Santa Coloma i el KF Drita de Kosovo. Els dos conjunts juguen la semifinal de la ronda preliminar de la competició que, en cas de guanyar, portaria als colomencs a la primera ronda de la Champions. En aquest cas, jugarien contra el Malmö Fotbollförening suec. L’altre semifinal d’aquest play-off que es disputa entre les quatre darreres lligues que encapçalen el rànquing de la UEFA la jugaran l’SP La Fiorita de San Marino i el Lincoln Red Imps Football Club de Gibraltar i, per tant, en cas de guanyar als kosovars, el Vallbanc s’enfrontaria contra el vencedor d’aquest matx el pròxim divendres.

Molta Tècnica i poder físic

El conjunt de Jusufi Bekim és molt fort físicament, amb molt poder, i contra el qual, la recepta serà «mantenir-se en bloc», explicava el tècnic del conjunt andorrà, Marc Rodríguez. «És un rival molt dur físicament i molt exigent tècnicament, juguem una final avui i per tant, si passem, ja ens trobarem el problema divendres», manifestava. «La idea és fer un bloc, mantenir l’estructura i a partir d’aquí, fer-los mal quan cometin un error i tornar a estar junts, ser pacients», comentava. «Serà així fins que acabi el partit, esperem donar-los la mà i que se’n vagin cap a casa». És una semifinal a un sol partit i el missatge és «mantenir-nos a prop i evitar els errors, d’aquesta manera, encara que en cometem, els podrem minimitzar». «Hem de confiar en nosaltres, no tenir por i anar a guanyar. L’error seria tornar-nos bojos, en aquest cas, ens faran mal», reconeixia.

D’aquesta manera, «l’equip es troba en un bon estat físic, preparats, amb moltes ganes». «Serà complicat, evidentment, els estem estat analitzat i... són durs, però tenim opcions per tirar-ho endavant», assenyalava. Així, Ibán Parra està sancionat i Pedro Santos es troba lesionat, però la resta del conjunt està al 100%.

«Tenim ganes de quedar-nos, volem seguir. Avui és una final i divendres serà una altra. La idea és aguantar tot el que puguem. Som conscients que anirem a Europa League igualment, però com més tard sigui, millor», comentava. Així, si arriben a jugar contra els suecs, «anirem a gaudir, són molt professionals, seria una passada poder passar, però és un rival d’aquells complicats que es veuen per la televisió», afegia.