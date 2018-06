El R. Tic Tapa Sant Julià vol resistir al potent Gzira de Malta al Comunal

El Restaurant Tic Tapa Sant Julià rep avui a l’Estadi Comunal al Gzira United Football Club en el partit d’anada de la ronda preliminar de l’Europa League a les vuit del vespre en un matx que es preveu molt intens per la capacitat física dels visitants.

En aquest sentit, el tècnic lauredià Jesus Baron, va destacar ahir en la roda de premsa prèvia al partit que «l’equip arriba bé» o que fa un mes que preparen el partit. «La temporada es fa una mica llarga i arribem justos d’efectius i de lesions, però estem convençuts de què competirem bé», explicava. «El futbol ens posarà on hem d’estar», asseverava.

D’aquesta manera, va remarcar que «no em plantejo res més enllà dels 90 minuts perquè som un equip que s’atabala si pensem en més enllà, volem treure-li exigència competitiva i pressió, volem fer-ho marco però dins de les nostres possibilitats», assenyalava.

Pel que fa al rival, va manifestar que «té molt físic» i que «fa molts gols». «A dalt, té gent molt física que anota molt, per tant, intentarem portar el partit al nostre terreny i no al nivell físic perquè en aquest aspecte són molt forts», revelava.

Per tant, l’equip «jugarà per terra perquè no tenim jugadors amb destresa física per jugar amunt, tenim un perfil per baix». «És l’equip que més gols ha anotat i per dalt és molt bo, a més aprofita molt les segones jugades», recordava. Baron no creu que sigui el rival més complicat: «Estem acostumats a competir contra gent d’Andorra, però podem fer-ho contra qualsevol equip».

El jugador lauredià Walter Fernández va remarcar que «estem jugant a casa i sabent com és el rival, intentarem fer el millor partit possible, evitant que ens marquin gol i intentant anotar». Per tant, la tornada es disputarà el 5 de juliol al Centenary Stadium de Malta.