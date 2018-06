Escaldes perdrà un pàrquing al Clot d’Emprivat a partir del juliol

El Comú d’Escaldes Engordany es veurà obligat a deixar, a partir del 23 de juliol, un dels pàrquings de què disposa actualment a la zona del Clot d’Emprivat per tal que es tiri endavant un projecte constructiu. Ho va avançar el cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, que no va voler detallar de quin aparcament es tractava adduint que primer es vol parlar amb els propietaris implicats, si bé va deixar clar que «es veurà de seguida». També va explicar que no es tracta del projecte del casino. Aquest és un dels primers efectes que tindrà l’aprovació de la primera revisió del pla d’urbanisme que va rebre el vistiplau durant la sessió de consell de comú d’ahir.



Calvet va indicar que la corporació ha rebut «diverses demandes» de propietaris interessats a poder desenvolupar projectes en aquesta zona, si bé va indicar que de segur només hi ha el que ocuparà el citat aparcament. «Els altres no ho sabem, però segurament seran imminents», va pronosticar. Totes les propostes que s’han presentat, segons va exposar, inclouen pisos, hotels i comerços.

Més espai per als vianants

Calvet va destacar que amb el nou pla d’urbanisme es produiran «canvis significatius» i que el fet que s’hagi optat per la construcció en alçada (fins a 20 pisos) i no en amplada, permet «alliberar espai arran de terra per a l’ús públic» i fer que l’espai sigui més agradable per a les persones.



Malgrat que l’aprovació del nou pla d’urbanisme va rebre el suport de majoria i oposició, la consellera del PS, Cèlia Vendrell, no va amagar certes reticències al fet que hi pugui haver edificis tan alts. En aquest sentit va exposar que considera que caldria voluntat política per «ser valents i aconseguir que la zona del Prat del Roure es quedi tal com està». De la seva banda, el conseller de L’A, Marc Magallón, que es va mostrar favorable al pla, va alertar del desconeixement que en té bona part dels ciutadans de la parròquia. Per això va demanar una campanya informativa perquè tothom vegi que és «beneficiós».



D’altra banda, en el ple d’Escaldes també es va informar de l’execució pressupostària del primer trimestre del 2018, que presenta un superàvit de 4,9 milions d’euros. Pel que fa a l’endeutament, a 31 de març se situava en 18,9 milions d’euros, un 40% per sota del límit.



Dubtes de la minoria per l’acord del pàrquing Escalé

La corporació va aprovar ahir el protocol d’acord entre el comú i els propietaris de la unitat d’actuació on s’ha de construir el pàrquing Escalé. Malgrat que tots els grups donen suport al projecte i més preveient la pèrdua de places d’aparcament per la urbanització de la zona del Clot d’Emprivat, des de la minoria es van expressar alguns dubtes que van fer que s’abstinguessin. Magallón va justificar que no volia donar «un xec en blanc», ja que el document que es va passar ahir pel ple encara no està signat i per tant considera que pot estar subjecte a canvis. Amb tot, va deixar clar que si es deixa tal com està ara, «és positiu». Vendrell, en canvi, entén que l’acord és massa favorable als privats i va apuntar que es podria estar «al límit de la legalitat» pel fet que s’hagi acceptat el projecte arquitectònic encarregat pels propietaris. Des de la corporació es va defensar que l’acord és «més bo per al comú», ja que els propietaris els cediran tot l’espai de l’aparcament, que tindrà 600 places.