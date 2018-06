La capital reivindica el vessant natural en les activitats d’estiu

La capital vol potenciar aquest estiu el seu vessant més natural i per això estrena dues visites ecoturístiques a la Vall d’Enclar i a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, que es faran amb guia de muntanya i servei de transport inclòs amb un autocar des de l’oficina de turisme de la plaça de la Rotonda. Aquestes sortides, que tindran una durada de quatre hores, són la principal novetat dels itineraris turístics d’aquesta temporada i pretenen que «els visitants comprovin que a la parròquia hi ha un ampli ventall d’activitats culturals, tradicionals i també de natura», va ressaltar Mònica Codina, consellera de Promoció Turística i Comercial.



Les excursions a la Vall d’Enclar es faran a les 9.30 hores tots els dimarts, dijous i dissabtes de juliol, agost i primers de setembre, mentre que les de la Vall del Madriu-Perafita-Claror seran els dimecres i els divendres a la mateixa hora. A més, l’oferta de sortides de natura es complementarà amb recorreguts amb guia pel rec del Solà, incloent una part del projecte de l’Anella verda, tots els dimarts i dissabtes a les 10.00 hores.

Visites teatralitzades



Vist l’èxit d’anteriors edicions, a més, l’àrea de Promoció Turística i Comercial continuarà oferint itineraris guiats d’estiu centrats en la tradició i la cultura. Per això programarà sortides guiades al poble de Santa Coloma fins al Jaciment de la Margineda, al Centre Històric d’Andorra la Vella i mantindrà les visites teatralitzades amb la història com a fil conductor.

Hi haurà visites guiades i teatralitzades al Jaciment de la Margineda i al poble de Santa Coloma



En relació a les visites teatralitzades, els dissabtes de juliol a les 20.00 hores hi haurà el Viatge a través de la història i les llegendes de la companyia Andan-dara. Els dies 12 i 26 de juliol, i 8 i 22 d’agost s’oferirà la visita teatralitzada La Santa, El Rus i El Comte a Santa Coloma amb la companyia l’Animal del Teatre, i per acabar, els dissabtes del mes d’agost Don Francisco de Zamora de la Companyia Som-hi teatre al barri antic d’Andorra la Vella.

Més atenció

L’horari de l’Oficina de turisme s’ampliarà entre el 2 de juliol i el 9 de setembre de les 9.00 a les 21.00 hores coincidint amb l’habitual increment d’usuaris de l’estiu. Tal com va detallar la cap d’àrea de Promoció Turística i Comercial, Eva Roma, s’arriba a puntes de 1.200 persones ateses en un dia. «Sempre intentem fer arribar els turistes fins a Santa Coloma i també al Centre Històric d’Andorra la Vella per donar a conèixer el patrimoni cultural perquè sovint són punts força desconeguts», va afegir.



L’estiu passat els itineraris guiats van sumar prop d’un miler de visitants, una xifra que s’espera superar aquest any amb l’ampliació de les excursions a la Vall del Madriu i a Enclar. A més, durant tot l’estiu van passar per l’Oficina de Turisme per demanar informació 81.683 persones.