Campamà plasma en una escultura la simbiosi entre home i màquina

La Coma d’Arcalís ja té el seu homenatge als ciclistes. És l’escultura Esforç, obra de Faust Campamà inaugurada avui en un acte que va comptar amb la presència del ministre de Turisme, Francesc Camp; del cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, i de l’artista barceloní resident al país.

Camp va recordar que la Coma d’Arcalís és un lloc emblemàtic per al ciclisme perquè de les quatre vegades que una etapa del Tour ha acabat al país, tres han estat en aquell indret. Per Josep Àngel Mortés, l’escultura suposa un atractiu més per a la parròquia ordinenca i ha volgut fer esment a la quantitat de cicloturistes que passen per la Coma.

En aquest sentit, el ministre de Turisme va fer referència als 32 hotels que ja hi ha a Andorra adaptats als cicloturistes, amb llocs per guardar les bicicletes i menús apropiats per als esportistes. També va enumerar la quantitat de proves ciclistes i cicloturistes que es fan a Andorra i el bon número de participants que apleguen. Precisament aquest proper cap de setmana es disputa una nova edició de la Volta als Ports.

El concepte

Esforç és una simbiosi de l’esportista i la bicicleta que destaca el seu esforç en una pujada. L’escultor Faust Campamà va explicar que el seu pare era ciclista i que hi ha un negoci familiar a Barcelona que porta el seu cognom. Campamà creu que, a partir d’ara, la seva obra serà molt fotografiada perquè tots els ciclistes que arribin a l’indret voldran immortalitzar el moment, tal com succeeix amb l’escultura de Philippe Lavaill en homenatge a Purito Rodríguez que corona el coll de la Gallina.



El material triat per a Esforç ha estat el ferro amb un tractament d’òxid que el fa més resistent, característic d’altres escultures metàl·liques de la parròquia. La bicicleta reposa sobre una base de pedra que simula la pujada, mentre que la vista de l’esportista està posada al cim, el seu objectiu. Campamà va explicar que va intentar representar la simbiosi que es dona entre la persona i la màquina en aquest moment d’esforç, informa l’ANA.