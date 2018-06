Herver serà baixa entre quatre i sis mesos

El passat dissabte 16 de juny, la karateka andorrana Sandra Herver va disputar la final en la modalitat de Kumite (Combat) en la categoria Sènior Open de la 18a edició de l’Open Internacional Escaldes-Engordany on va patir una lesió al canell que en primera instància la va deixar sense poder acabar la final quan sols havien passat 20 segons.

Malauradament la competició havia de servir a Herver per preparar els Jocs Mediterranis que s’estan celebrant aquests dies a Tarragona i, per tant es va haver de perdre la competició.

Les primeres proves a urgències fetes a l’hospital de Nostra Senyora de Meritxell van diagnosticar una doble fractura al canell. Concretament, al piramidal i amb minuta.. A falta de concretar si també els semilunar estava fracturat se la va derivar cap a la Teknona Barcelona a on el doctor Joaquín Casañas va confirmar el diagnòstic i la va citar a passar pel quiròfan el pròxim dijous.

Per tant aquesta intervenció deixarà a Herver entre cuatre i sis mesos fora de la competició, el que farà que molt probablement es perdi el Campionat del Món Sènior que es disputarà a Madrid el pròxim mes de novembre. Miguel Angel Rodellar i el doctor Sergi Francisco son els encarregats d’ajudar a l’andorrana en la recuperació.