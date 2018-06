Després del segon lloc aconseguit aquest cap de setmana a l’Olympus Marathon, Marc Casal ocupa la primera posició de les Skyrunner World Series. A més, el seu germà Òscar que va ser vuitè a la cursa, ocupa la tercera plaça. Així mateix el corredor Ferran Teixidó és segon al Vertical Kilometer World Circuit. En aquest sentit aquests resultats els apropen cada cop més als objectius de situar-se en posicions de podi en acabar la temporada.

Per altra banda, Marc Casal podria aconseguir finalment la victòria de la prova perquè Dimitris Theodorakakos va ser denunciat pel búlgar Kiril Nikolov «per escurçar terreny». Però la denúncia és molt difícil que sigui fructuosa. Precisament en la prova el corredor andorrà es va mostrar «decebut» per haver perdut la victòria quan faltaven dos quilòmetres per l’arribada. En aquest sentit Casal va liderar la prova durant 40 quilòmetres i, finalment, Theodorakakos el va avançar en els darrers moments.