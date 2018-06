Les bicis elèctriques Cicland comencen a pedalar

Color verd llampant, estèticament singulars i poc sorolloses. Així són les noves bicicletes elèctriques que ocuparan els carrers i les carreteres del país a partir d’aquest mateix dimarts. Són una cinquantena en total i estaran repartides per catorze punts de càrrega a totes les parròquies (cinc a Andorra la Vella, quatre a Escaldes-Engordany, i un a les localitats de Canillo, Encamp, la Massana, Ordino i Sant Julià de Lòria). El nou servei de bicicleta elèctrica compartida s’ha presentat aquest dimarts en un dels nous punts de càrrega que ja estan operatius, el del passeig escaldenc de l’Arnaldeta. De moment, i tal com ha explicat el responsable de Cicland, Miquel Àngel Armengol, durant la propera setmana i mitja es faran demostracions sobre com funcionen els vehicles “parròquia per parròquia” i, si no hi ha imprevistos, el servei estarà 100% operatiu a partir de llavors.



Pel que fa al cost d’aquest nou servei, el qual està patrocinat per Crèdit Andorrà, els usuaris podran escollir entre tres opcions. Per una banda, un abonament anual de 76,5 euros (o de 68,85 si es compta amb la targeta de transport públic), gràcies al qual els primers 15 minuts de servei seran gratuïts, els segons quinze minuts costaran 45 cèntims, a partir de la mitja hora 60 cèntims i així progressivament, fins que se superin les dues hores, quan llavors el servei passarà a costar cinc euros. Per altra, l’abonament amb possibilitat de fer 25 desplaçaments, que costarà 30 euros (27 amb targeta de transport públic), la primera mitja hora serà gratuïta i la segona ja costarà un euro. Finalment, hi haurà l’opció de fer ús puntual del servei (pensant sobretot en els turistes), on els primers 30 minuts costaran tres euros, els segons 30 minuts, quatre euros, i més de dues hores deu euros.



Armengol ha assegurat que les bicicletes escollides han estat “pensades i concebudes” per les característiques d’Andorra. El motor l’ha dissenyat una empresa líder del sector i per primera vegada està col·locat a la zona central de la bici (per millorar l’estabilitat de l’arrencada). El sistema de càrrega es fa per inducció de manera que no entra gel i aigua al punt de connexió, i compta amb un sistema que millora l’adaptació de la cadència, en funció de les pujades i baixades. Són bicicletes que tenen una autonomia de 100 quilòmetres i canvis de marxa com les convencionals.



Pel que fa a la manera com l’usuari podrà fer ús del servei, es gestionarà a través d’una aplicació de telèfon mòbil que donarà informació sobre la disponibilitat de les bicis, els quilòmetres recorreguts i fins i tot l’estalvi energètic. La bicicleta es desbloqueja amb un codi QR. Es podrà fer servir les 24 hores els 365 dies de l’any, sempre que la meteorologia ho permeti, ha explicat Armengol.



La presentació d’aquest dimarts al migdia ha comptat amb la presència dels cònsols de totes les parròquies i de bona part de l’esfera política del país. David Palmitjavila, cònsol menor de Canillo i en representació de tots els comuns, ha defensat que la convivència entre ciclistes, conductors i també vianants depèn de la “pacificació de la manera de conduir” sobretot a les zones centrals, i ha demanat també “una certa responsabilitat als conductors de bicicleta” per aconseguir-la. Per la seva part, la ministra d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha recordat que Cicland és un projecte on s’ha “implicat al ciutadà des del principi”. Segons una enquesta feta als inicis, el 64% de la població està interessada en “utilitzar un servei d’aquest tipus”, ha informat.



Finalment, també ha parlat el director de màrqueting de Crèdit Andorrà, Joan Ramon Mas, que ha confiat que aquest projecte serà un èxit i ha convidat a tota la població a provar-ho. “Molts dels que estem aquí segurament que també ho farem”, ha manifestat.



Calvó defensa l’adjudicació



D’altra banda, i tenint en compte que l’altra empresa que es va presentar al concurs públic ha presentat un recurs per impugnar-lo, Calvó ha explicat que es va fer una valoració tècnica des del Govern d’acord amb els criteris del plec i que està “convençuda que a nivell de la justícia ha d’anar bé”, tot i refermar que és a criteri dels tribunals. En qualsevol cas, des de l'executiu han aportat a la justícia tota la informació demanada i “estem a l’espera”, ha explicat.

Calvó, amb tot, ha plantejat que entrar recursos “entra dins la normalitat del que poden fer les empreses que no han guanyat” i que, encara que la sentència pugui no ser-los desfavorable es treballarà perquè no quedi afectat el servei. “Donem un servei al ciutadà i l’hem de mantenir”, ha manifestat.