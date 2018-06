RàdioSeu posa en marxa els nous estudis al passeig del Parc

RàdioSeu 107.2 inicia aquesta setmana una nova etapa. Demà dimecres l’emissora municipal urgellenca iniciarà la primera fase de la posada en marxa dels seus nous estudis, al passeig del Parc número 16 de la Seu d’Urgell, amb l’estrena de les emissions des del nou emplaçament.

Així, aquest dimarts, 26 de juny de 2018, és l’últim dia d’emissió de RàdioSeu des dels ja històrics estudis de Castellciutat, on ha estat ubicada al llarg de tres dècades.

Durant els darrers mesos s’ha dut a terme l’adequació del nou local, després que aquest any passat la tinent d’alcalde de Comunicació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Anna Vives, anunciés que es duria a terme el reivindicat trasllat de RàdioSeu al nucli urbà urgellenc.

Trasllat amb continuïtat d'emissió

Després que es completin avui dimarts mateix els ajustaments tècnics bàsics, és previst que aquest dimecres, sense gairebé cap interrupció en el trasllat, RàdioSeu ja comenci a emetre des del passeig del Parc, mitjançant tecnologia de fibra òptica connectada a la torre de telecomunicacions del Pla de les Forques.

Des de la ràdio s’ha matisat que l’inici de les emissions és només la primera passa de la nova etapa i que a partir d’ara s’anirà donant forma a les noves instal·lacions, que antigament havien albergat l’emissora Ràdio Principat. Aquests dies encara s’està fent el trasllat del material, amb la col·laboració de la brigada municipal i els serveis tècnics de l’Ajuntament.

En aquest sentit, els propers mesos és previst que es dugui a terme l’acte oficial d’inauguració dels estudis. Paral·lelament, també es vol fer un acte de comiat dels estudis de Castellciutat per part de l’equip humà de l’emissora, format actualment per Marta Pujantell, Ignasi Cervera i Pep Graell juntament amb més d’una quarantena de col·laboradors.

Des de RàdioSeu volem donar les gràcies a tots els nostres oients, anunciants i seguidors pel vostre suport, com també als veïns i veïnes de Castellciutat per haver acollit l'emissora al llarg de tots aquests anys. Us esperem en aquesta nova etapa al passeig del Parc!