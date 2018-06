L'helicòpter del motorista Rubèn Xaus va trencar els cables d'Endesa a Cercs

El motorista resident a Andorra Rubèn Xaus pilotava l'helicòpter que diumenge va trencar dos cables de mitja tensió d'Endesa a Cercs i que va obligar a interrompre el trànsit de la C-16 durant tres hores. Aquesta via és un dels eixos principals que connecten el Pirineu amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El nom del pilot ha transcendit a través del diari català Regió 7 però els Mossos d'Esquadra no l'han ni confirmat, ni desmentit tot i que han assegurat que "han identificat el pilot, un andorrà".

No s'han de lamentar danys personals encara que l'accident podria haver tingut conseqüències fatals tant com per l'aparell com pels vehicles que circulaven en aquell moment per la C-16. La circulació no es va reprendre fins que tècnics d'Endesa van certificar que no hi havia perill elèctric a la zona. El trencament dels cables va afectar uns 150 abonats de la companyia.

Els treballs de reparació de la línia es van desenvolupar durant la tarda d'ahir i van provocar nous talls alternatius a la C-16. Endesa espera que els Mossos els comuniquin oficialment la identitat del pilot per valorar quin tipus d'accions legals emprenen. La companyia va informar que encara no s'han valorat els costos que el trencament de cables els ha ocasionat.