Bartumeu denuncia les desigualtats socials creixents

Jaume Bartumeu, president d’SDP, ha lamentat avui la desigualtat creixent que constaten les dades de l’última enquesta d’opinió ciutadana del CRES i va proposar crear una taula amb agents socials i econòmics per analitzar les estadístiques. El progressista David Pérez també va alertar ahir del nombre de persones que pateixen privació material severa. Si el 2016 un 1,3% de la població ho patia, durant el primer trimestre d’aquest any el percentatge ha augmentat al 4,6%. Pérez va recordar que un 12% dels enquestats no es poden permetre escalfar la llar a una temperatura de confort.



«L’economia creix, però no per a tothom», va assegurar Bartumeu, destacant l’increment dels índexs de desigualtat al país i contrastant-ho amb la «suposada recuperació econòmica» de què parla «el Govern dels millors». El president de la formació va assenyalar DA com el culpable que s’estigui «estenent» la desigualtat. «No podem acceptar que ningú quedi exclòs del sistema. Tothom ha de tenir accés a uns mínims», va afirmar Bartumeu. El progressista va dir que desconeix de què s’ha de prescindir per donar la prioritat que mereix a la garantia de les condicions de vida dignes, però va mencionar que s’ha de posar per sobre de qualsevol cosa, «ja sigui el Circ du Soleil o els heliports».



Bartumeu considera que Andorra s’ha convertit en un país «low cost», en què es prioritza el més barat per sobre de la qualitat.