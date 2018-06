Versions corals de rock a ritme de llums làser i dansa vertical

De la mateixa manera, es reprenen els itineraris culturals, que s'ofereixen des de Casa Cristo i que ja fa 21 anys que s'organitzen. Els grups recorren el nucli antic del poble d'Encamp amb les explicacions del coordinador de Museus i Tradicions del comú Robert Lizarte. Les visites es realitzaran durant quatre dimarts d'estiu, dos al juliol i dos a l'agost, i aniran acompanyats de música en directe interpretada per músics de l'ONCA. A més, tota la família podrà gaudir de les Tardes d'estiu, un seguit d'espectacles de música, dansa o pallassos que es realitzaran a Encamp i al Pas de la Casa. Entre les activitats destaca Aloha Polynesias, formació que oferirà un tast de les danses tradicionals tahitianes a la plaça de l'Església del Pas de la Casa.

"En veure que el concert de Gil Rossell a les Bons va tenir tan bona acollida i era el camí que nosaltres volíem seguir, vam decidir donar-li continuïtat", ha comentat la cònsol menor d'Encamp Esther París durant la presentació dels concerts. La resta d'actuacions també aniran acompanyades d'un muntatge de llums i, en alguns casos, també de dansa. Per exemple l'espectacle del grup Mestral amb l'Esbart Sant Romà o 'Llum', representació de la mà del grup Likantròpica i els ballarins de Líquid Dansa que combina la música en directe, el 'mapping', la dansa vertical i la 'performance'.

Després de l'èxit de l'any passat torna Encamp en clau de llum, on la música i la llum es fusionen per oferir un espectacle diferent de la resta de concerts. Les actuacions es faran tots els dijous de juliol i agost a les deu de la nit, començant amb el Cor Rock d'Encamp el dijous 5 de juliol. L'únic cor d'una escola pública andorrana interpretarà versions de temes d'èxit al parc del Prat Gran d'Encamp, acompanyat d'un espectacle de llum làser.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació