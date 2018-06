Reunió entre Martí i Santos per parlar dels drets dels infants

El cap de Govern, Toni Martí, ha rebut a la representant especial del secretariat general de l’ONU sobre violència contra els infants, Marta Santos. Des del 2009, Santos promou la prevenció i eliminació de totes les formes de violència contra els infants en el sistema judicial, les institucions dedicades a la cura dels infants, les escoles, la llar, els llocs de treball i la comunitat.

Els dos mandataris han parlat sobre la implementació de l’Agenda per al Desenvolupament 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), acords aprovats per Nacions Unides i que van entrar en vigor al Principat a principis del 2016. També han conversat sobre el projecte de llei dels Drets de la Infància i l’Adolescència, promogut pels ministeris d’Afers Socials, Justícia i Interior i d’Educació i Ensenyament Superior, i li ha recordat que Andorra presentarà el seu Informe Nacional Voluntari de compliment dels ODS al Fòrum Polític d’Alt Nivell del Consell Econòmic i Social. Posteriorment, ha participat en una reunió tècnica amb la ministra d’Afers Exteriors Maria Ubach i membres del seu equip.



La representant especial del secretari general de l’ONU ja s’ha reunit amb el síndic general Vicenç Mateu i la subsíndica Mònica Borrell, així com amb diversos membres de l’executiu de Martí i el raonador del ciutadà. Aquest dimecres assistirà a la presentació del projecte de llei dels Drets de la Infància i l’Adolescència i, a la nit, oferirà la conferència 'Davant la violència infantil: Actuem per la protecció dels drets dels infants'.