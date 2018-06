Navblue estudiarà la viabilitat de construir un aeroport a Andorra

L’empresa Navblue començarà a treballar en la primera fase de l’estudi sobre la viabilitat d’un aeroport a Andorra després que el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, i el vicepresident de Comerç, Ramon Ginesta, signessin ahir l’acord a Tolosa de Llenguadoc amb el director general de l’empresa, Thomas Lagaillarde. Navblue és una companyia que pertany a Airbus i es dedica a solucions integrades d’operacions de vol i gestió del tràfic aeri, i té oficines, a més de Tolosa, a Waterloo (Bèlgica), Ontario (el Canadà) i Hersham (el Regne Unit). Va ser fundada l’any 1981 i compta amb una plantilla de 300 treballadors.



La Cambra va aprovar en el ple del 30 de maig destinar poc més de 100.000 euros a l’estudi de la viabilitat, amb l’objectiu de saber si és possible disposar d’un aeroport al país, que seria, segons Armengol, compatible amb la infraestructura de la Seu d’Urgell. Una idea que l’alcalde de la Seu d’Urgell va qualificar, dies més tard, de projecte de «ciència-ficció». Una de les possibles ubicacions de l’aeroport seria la zona de Grau Roig, malgrat que des de la Cambra encara no s’ha confirmat. L’estudi tindrà diverses fases. La primera inclou el procediment d’aproximació d’aterratge-enlairament i els radis d’acció dels avions A319, A320NEO i A321NEO-LR. Si aquest estudi és negatiu, ja no es continuarà amb el projecte.



L’estudi encarregat pel president de la Cambra és el sisè que s’encomana per a la viabilitat d’un aeroport a Andorra en els darrers 17 anys des del que es va fer per a la viabilitat d’un aeroport a la Rabassa (maig 2001).