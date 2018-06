Tancament de la part alta de Meritxell per les obres

Durant aquest període s’enquitranarà la part central de l’avinguda en aquest segment. Per tant, els vehicles provinents de la plaça Rebés en direcció al Pont de la Rotonda seran desviats pel carrer Doctor Molines. Un cop allà, estarà prohibit el gir a la dreta i circular cap al carrer Bisbe Príncep Iglesias. És a dir, els vehicles s’hauran de dirigir obligatòriament cap al carrer de la Creu Grossa (gir a l’esquerra). La previsió és que a partir del 21 de juliol i durant una setmana es realitzin els treballs de pavimentació del tram situat entre el carrer de les Canals i el carrer Doctor Molines. L’objectiu del comú és obrir a principi d’agost la remodelada avinguda Meritxell i respectar els terminis previstos a l’inici de l’obra.

El tram final de les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell s’avançarà uns dies en relació a la previsió inicial, segons van informar ahir des del comú de la capital. Així, demà començarà la fase de pavimentació que obliga a tancar l’accés rodat a una bona part de la via. En concret, quedarà totalment prohibit l’accés rodat entre el pont de la Rotonda i el carrer Doctor Molines. La previsió és finalitzar els treballs el 20 de juliol.

Per El Periòdic

