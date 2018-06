Acampada solitària de protesta

L’acampada a la plaça del Poble per protestar contra els preus dels lloguers va atreure menys gent de l’esperada. L’acte va començar a les 12.00h i fins a les 19.00h només hi havia quatre tendes plantades. El debat obert a tota la ciutadania previst a les 15.30h es va haver de suspendre per falta de públic, però es va poder celebrar cap a les 19.30h, quan més gent es va apropar a la zona de la mobilització.



«La gent no es mobilitza perquè té por que l’assenyalin», va admetre Gabriel Ubach, president de l’USdA, una de les entitats promotores de l’esdeveniment. Al final, una desena de tendes es van instal·lar a la plaça per passar-hi la nit. Els organitzadors calculen que, en el moment àlgid del dia pel que fa a l’assistència, prop de 130 persones s’hi van aplegar.



La reivindicació se centrava en la manca de regulació de l’habitatge i en el desequilibri entre l’oferta i la demanda de pisos per arrendar. Ubach va assegurar que al sindicat li consten, com a mínim, 240 casos de persones o famílies que en els últims anys han hagut de fer front a un augment dels preus del lloguer de prop de 300 euros mensuals.

Mesures per a l’empresariat

Amb aquesta xifra, Ubach no entén com el president del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Jordi Galobardes, defensa que els increments sobtats dels preus són «casos aïllats». També lamenta les declaracions del ministre de Turisme, Francesc Camp, que va mencionar la «mancança» d’habitatges d’alt estànding quan es va anunciar que la Borda Nova podria acollir una promoció residencial de luxe. «El Govern de DA treballa de cara a l’empresariat, i les mesures de la llei òmnibus ho confirmen», va criticar el sindicalista.



La proposta que va presentar dimecres passat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, per taxar els pisos buits es considera «innecessària» per Podem Andorra i el Sindicat Andorrà de Treballadors, les altres dues associacions organitzadores de l’acampada. Joan Seguí, de Podem, va lamentar les múltiples exempcions que contempla el nou gravamen. La taxa suposaria per a un propietari d’un pis buit que no sigui ni segona ni tercera residència un import a pagar de 500 euros l’any.



Per a Ubach, els cinc euros per metre quadrat que es volen fer pagar als propietaris d’habitatges desocupats no incentivaran els propietaris a posar les vivendes al lloguer. «Ningú pagarà aquesta taxa», va assegurar, fent referència al fet que els pisos buits que estiguin en venda podran evitar l’impost. «Així, si tinc un pis que costa 150.000 euros, el poso a la venda a una immobiliària per 300.000 i ningú me’l comprarà i estaré exempt de pagar la taxa», va posar d’exemple Ubach.

L’alternativa

Com a alternativa, els promotors de l’acampada proposen un impost per als propietaris que lloguin per més de 700 euros un pis de 100 metres quadrats. És a dir, els que considerin que el metre quadrat de l’habitatge supera els set euros. Ubach suggereix destinar els diners recaptats per aquest impost a ajudes per a l’habitatge. «D’aquesta manera els propietaris no voldran llogar els seus pisos per més de 700 euros perquè si no hauran de pagar impostos», va argumentar el sindicalista. «El que no pot ser és destinar més de la meitat del sou al lloguer», va afegir. La solució, segons Ubach, passa per apujar els salaris o abaixar els preus.



A l’acte solidari hi van assistir diversos integrants de les joventuts del PS i també es va comptar amb el suport de SDP i L’A, segons va explicar Seguí.