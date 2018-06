Molines no descarta cap opció per a l’edifici del Clot d’Emprivat

Totes les opcions estan obertes per a l’edifici que Molines Patrimonis construirà al Clot d’Emprivat d’Escaldes-Engordany. A hores d’ara, «l’única cosa que és segura és que hi farem un edifici», va dir la directora de comunicació de la firma, Pati Molné. «Encara no està clar si esgotarem el límit permès d’edificabilitat, que és de 20 plantes» i tampoc «si seran habitatges d’alt standing o no» perquè «tot està en mans de l’arquitecte que és qui ha d’enllestir el projecte», va admetre Molné.

12 mesos d’excavacions

«L’excavació durarà un any més o menys i durant aquest any encara tindrem temps per acabar de concretar els detalls encara que també pot ser que enllestim el projecte abans», va afegir.

En qualsevol cas, el que és cert i confirmat tant per Molines com pel comú escaldenc és que les obres d’excavació del pàrquing del futur edifici començaran el mes de juliol, és a dir que una part de l’aparcament públic que ocupa els terrenys ara mateix s’haurà de desallotjar de manera imminent. H