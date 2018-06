Tot a punt per a la Multisegur Volta als Ports

L’organització d’una de les marxes més emblemàtiques del país va tancar ahir les inscripcions superant els 1.100 inscrits de 15 nacionalitats diferents, entre ells 300 andorrans. «Estem molt satisfets perquè s’apropa al record de la prova de 1.200 inscrits», assenyalava el director de la prova Gerard Riart. En aquest sentit, aquest any hi haurà un centenar de noies, entre elles Clàudia Galicia i Sandra Santanyes i prop de vint professionals del ciclisme. Per altra banda, es tancarà el coll de la Coma d’Arcalís al transit de les 11.00 hores a les 15.00 hores. Més de 200 voluntaris la faran possible.

Com a principal novetat, aquest any es donaran unes medalles de finisher que un cop a l’arribad, amb làser, es marcarà el nom del participant, el recorregut realitzat i el seu temps. H